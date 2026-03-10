Lectura 2:00 min
Casa Blanca aclara que EU no ha escoltado a ningún petrolero a través del estrecho de Ormuz
Estados Unidos aún no ha escoltado a ningún petrolero ni buque a través del estrecho de Ormuz, dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas.
Leavitt respondía así a una pregunta sobre por qué el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, borró una publicación de más temprano en X en la que afirmaba que la Marina del país había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho "para garantizar que el petróleo siguiera fluyendo hacia los mercados mundiales".
En respuesta a la publicación de Wright, un portavoz de la Guardia Revolucionaria Iraní negó que un buque petrolero haya sido escoltado por el ejército estadounidense a través del estrecho de Ormuz.
"Ningún buque de guerra estadounidense se ha atrevido a acercarse al mar de Omán, al golfo Pérsico o al estrecho de Ormuz durante este conflicto", declaró el portavoz de los Guardianes, Ali Mohammad Naini, que tildó la afirmación de "puras falsedades".
"Cualquier movimiento de la flota estadounidense y sus aliados será detenido por nuestros misiles y drones", aseguró en declaraciones recogidas por los medios de comunicación iraníes.
"La afirmación de que un petrolero escoltado por el ejército terrorista estadounidense atravesó el estrecho de Ormuz es una completa mentira", dijo Naini, según medios estatales.