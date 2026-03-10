Casa Blanca aclara que EU no ha escoltado a ningún petrolero a través del estrecho de Ormuz

Estados Unidos aún ⁠no ha escoltado a ningún petrolero ⁠ni buque a través ⁠del estrecho de Ormuz, aclaró el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas.

Leavitt respondía así a una pregunta sobre por qué el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, borró una publicación de más temprano en X ⁠en la ⁠que afirmaba ⁠que la Marina del país ⁠había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho "para garantizar que el petróleo siguiera fluyendo hacia los ⁠mercados mundiales".

En respuesta a la publicación de Wright, un portavoz de la Guardia Revolucionaria Iraní negó que un buque petrolero haya sido escoltado por el ejército estadounidense a través del estrecho de Ormuz.

"Ningún buque de guerra estadounidense se ha atrevido a acercarse al mar de Omán, al golfo Pérsico o al estrecho de Ormuz durante este conflicto", declaró el portavoz de los Guardianes, Ali Mohammad Naini, que tildó la afirmación de "puras falsedades".

"Cualquier movimiento de la flota estadounidense y sus aliados será detenido por nuestros misiles y ⁠drones", aseguró en ⁠declaraciones recogidas ⁠por los medios de comunicación iraníes.

"La afirmación ⁠de que un petrolero escoltado por el ejército terrorista estadounidense atravesó el estrecho de Ormuz es una completa mentira", dijo Naini, según medios estatales.