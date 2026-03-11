Petróleo sube 4% tras plan de reservas de la AIE; Irán espera que el barril alcance los 200 dólares

Los precios del petróleo repuntaban este miércoles, ya ⁠que los mercados dudan de que el plan anunciado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar reservas récord de petróleo pueda compensar las posibles ⁠perturbaciones del suministro derivadas del conflicto ⁠de Estados Unidos e Israel con Irán.

A las 09:22 GMT, los futuros del Brent subían 3.52 dólares, o un 4%, hasta los 91.32 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaban 3.69 dólares, o un 4.4%, para colocarse en los 87.14 dólares.

Ambos contratos ampliaron sus pérdidas en las primeras operaciones asiáticas, tras caer más de un 11% el martes, pese a que los precios del WTI mejoraron un 5% al inicio de la sesión.

La reducción propuesta por la AIE superaría los 182 millones de barriles de petróleo que sus países miembro pusieron en el mercado en dos liberaciones en 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, según The Wall Street Journal, que citó a funcionarios familiarizados con el asunto.

En una nota a sus clientes, los analistas de Goldman Sachs afirmaron que una liberación de reservas de ese tamaño compensaría 12 días de la interrupción de las exportaciones del golfo Pérsico, estimada por el ⁠banco de inversión en 15.4 millones de ⁠barriles diarios.

"No parece que el ⁠mercado petrolero crea ‌que la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia vaya ⁠a ayudar mucho frente a la crisis actual", afirmó Bjarne Schieldrop, analista de SEB.

Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el martes, en lo que el Pentágono y los iraníes sobre el terreno calificaron como los ataques aéreos más intensos de la guerra.

El ejército estadounidense también "eliminó" el martes 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según informó el Mando Central de Washington, ⁠mientras que el presidente Donald Trump advirtió de que cualquier mina colocada en el estrecho por Irán debe ser retirada de inmediato.

Irán afirma que el petróleo alcanzará los 200 dólares el barril

Irán pasará de ⁠los "ataques recíprocos" a ataques continuos contra sus adversarios, ⁠y Estados Unidos ⁠no podrá controlar los precios del petróleo, afirmó este miércoles el portavoz del cuartel general militar Jatam al-Anbia, en Teherán.

"No permitiremos que ni un solo litro de petróleo llegue a Estados Unidos, a los sionistas (Israel) y a sus socios. Cualquier buque o petrolero con destino a ellos será un objetivo legítimo", ⁠dijo Ibrahim ⁠Zolfaqari.

"Prepárense para ⁠que el barril de ⁠petróleo alcance los 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional que ustedes han desestabilizado", añadio.