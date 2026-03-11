Seúl reforzará la seguridad para el gran concierto de regreso de BTS

El concierto ⁠gratuito de regreso de BTS, que se celebrará la próxima semana ⁠en el centro de Seúl, atraerá a hasta 260,000 personas, según informó este miércoles el Ministerio del Interior y Seguridad, lo que lo convierte en uno ⁠de los mayores eventos públicos de ⁠la zona desde la Copa Mundial de 2002.

El grupo de "k-pop", líder en las listas de éxitos, celebrará el lanzamiento de su primer álbumen más de tres años con un concierto gratuito el 21 de marzo, antes de embarcarse en una gira mundial en abril.

El evento, de una hora de duración, se extenderá desde la plaza Gwanghwamun hasta el Ayuntamiento, en el corazón de la capital surcoreana, y se retransmitirá en directo a través de Netflix en 190 países, lo que atraerá la atención mundial ante un mayor escrutinio interno sobre la seguridad de las grandes concentraciones.

Unos 22,000 poseedores de entradas gratuitas asistirán al concierto, pero la zona estará abierta para quienes no tengan entrada y quieran acudir, según dijo el ministro del Interior, Yun Ho-jung.

Las autoridades tienen previsto desplegar alrededor de 4,800 agentes de policía y 3,400 funcionarios de la ciudad de Seúl y organizaciones relacionadas para gestionar el flujo de personas, la respuesta a emergencias y las medidas antiterroristas, según informaron los medios de comunicación locales.

Yun ⁠hizo hincapié en un enfoque de "seguridad ante ⁠todo", que incluye inspecciones estructurales previas ⁠al evento, operaciones conjuntas de mando en tiempo real y limpieza inmediata tras el evento.

"Este ⁠evento mostrará no solo la "k-cultura", sino también la "k-seguridad"", dijo.

La policía dijo que no se puede impedir que la gente acampe durante la noche, pero no se permitirán tiendas de campaña grandes, según los medios locales. Se instalarán guías multilingües y puestos médicos, y Seúl ha habilitado 894 aseos abiertos al público en edificios cercanos.

Desde la mortal avalancha de Halloween de 2022, que causó la muerte de ⁠159 personas en Seúl, Corea del Sur se ha mantenido en alerta máxima ante los riesgos de las concentraciones masivas.