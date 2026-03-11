Irán atacará los intereses económicos y bancarios de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio

Irán atacará los intereses ⁠económicos y bancarios vinculados a Estados Unidos e Israel ⁠en la región, dijo ⁠este miércoles un portavoz del comando conjunto Jatam al-Anbia, y añadió que esta amenaza se produce tras un ataque a un banco iraní.

"Tras su fallida campaña, el ejército terrorista estadounidense y el cruel régimen sionista (Israel) han atacado uno de los bancos del país", dijo Ibrahim Zolfaqari, según medios estatales.

"Con esta acción ilegítima e inusual, el enemigo nos está obligando a atacar ⁠los centros económicos ⁠y los ⁠bancos vinculados a Estados Unidos y ⁠al régimen sionista en la región."

El portavoz advirtió a los habitantes de la región que se mantuvieran alejados de los bancos.