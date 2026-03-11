Lectura 1:00 min
Irán atacará los intereses económicos y bancarios de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio
Irán atacará los intereses económicos y bancarios vinculados a Estados Unidos e Israel en la región, dijo este miércoles un portavoz del comando conjunto Jatam al-Anbia.
Irán atacará los intereses económicos y bancarios vinculados a Estados Unidos e Israel en la región, dijo este miércoles un portavoz del comando conjunto Jatam al-Anbia, y añadió que esta amenaza se produce tras un ataque a un banco iraní.
"Tras su fallida campaña, el ejército terrorista estadounidense y el cruel régimen sionista (Israel) han atacado uno de los bancos del país", dijo Ibrahim Zolfaqari, según medios estatales.
"Con esta acción ilegítima e inusual, el enemigo nos está obligando a atacar los centros económicos y los bancos vinculados a Estados Unidos y al régimen sionista en la región."
El portavoz advirtió a los habitantes de la región que se mantuvieran alejados de los bancos.