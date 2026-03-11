Infantino dice que Trump acoge con satisfacción que Irán participe en el Mundial

El presidente de la ⁠FIFA, Gianni Infantino, dijo la mañana de este miércoles que se reunió con el presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, quien le comunicó que acogía con satisfacción la participación de Irán en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, ⁠México y Canadá.

Irán fue el único ⁠país que no asistió a la cumbre de planificación de la FIFA para los participantes en la Copa Mundial, celebrada la semana pasada en Atlanta, lo que ha avivado las dudas sobre si la selección de fútbol de ese país competirá en suelo estadounidense este verano, ante la escalada de la guerra en Oriente Medio.

Trump declaró anteriormente a Politico que no le preocupaba la participación de Irán, ya que se trata de un "país muy derrotado".

"También hablamos de la situación actual en Irán y del hecho de que la selección iraní se haya clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo Infantino en una publicación en su cuenta oficial de redes sociales.

"Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, el equipo iraní es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos."

"Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo."

Irán se aseguró su participación ⁠en su cuarta Copa Mundial consecutiva al quedar en ⁠cabeza del Grupo A en la ⁠tercera ronda de la fase de clasificación asiática el año pasado, pero Mehdi Taj, presidente de la ⁠Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, afirmó que la crueldad de los ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes no auguraba nada bueno para la Copa Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Los iraníes quedaron encuadrados en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus partidos están programados para disputarse en Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Si tanto Estados Unidos ⁠como Irán terminan segundos en sus respectivos grupos, ambos países podrían enfrentarse en un partido eliminatorio el 3 de julio en Dallas.