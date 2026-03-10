EU destruye 16 buques iraníes en el estrecho de Ormuz

Washington. El Ejército de Estados Unidos anunció el día de ayer 10 de marzo, la destrucción de 16 buques minadores iraníes "cerca del estrecho de Ormuz", luego de reportes de que Teherán estaba ubicando explosivos submarinos en el paso marítimo.

Más temprano, el presidente Donald Trump amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos en el estrecho por el que transita cerca del 20% de la producción global de crudo.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto; si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!”, dijo.

El martes la Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado algún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.

Guardias Revolucionarias

La Guardia Revolucionaria de Irán impuso la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, al considerarlo una versión más dócil de su padre que respaldaría sus políticas de línea dura, haciendo caso omiso de las preocupaciones de los pragmáticos, informaron fuentes iraníes de alto rango.

La elección podría traducirse en una postura más agresiva en el extranjero y una represión interna más severa, afirmaron.

Por lo pronto, se va reacomodando el nuevo perfil de la máxima autoridad.