Crudo se desploma tras promesa de fin a la guerra en Irán

Los precios de los principales referenciales del petróleo se desplomaron el martes y apuntaron su peor caída desde marzo de 2022.

El descenso de la jornada fue debido a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que la guerra con Irán estaría “prácticamente concluida”.

Tras haber rebasado los 100 dólares por barril, debido al temor de un cierre en el estrecho de Ormuz, los mercados reaccionaron con euforia ante la posibilidad de una desescalada.

Los futuros del barril Brent, el referente internacional, se hundió 11.68% y se vendió en 87.40 dólares por barril y el West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, bajó 11.94% hasta los 83.45 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación cayó 12.84% a 77.54 dólares por barril.

Los referenciales apuntaron su peor caída desde el 9 de marzo de 2022, para el WTI con un descenso de 12.13%, el Brent de 13.16 por ciento. Mientras que para la mezcla fue el 5 de noviembre de 2024, cuando cayó 14.27 por ciento.

Por el contrario, desde un día antes de que comenzara el conflicto, los precios del crudo presentan un fuerte incremento de 27.97% para el referencial estadounidense, de 23.53% para el Brent y 25.63% para la mezcla mexicana.

Con estos resultados, durante el presente año los precios del crudo presentaron alzas para el WTI de 45.33%, el Brent de 43.63% y el crudo mexicano de 44.61 por ciento.

Llega la paz al mercado

Sergio Cisternas, analista de Mercados de EBC Financial Group, escribió que la reciente escalada geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a instalar a la energía en el centro del tablero financiero global.

“El petróleo llegó a escalar hasta los 120 dólares por barril tras los ataques a instalaciones energéticas iraníes, aunque posteriormente corrigió con fuerza hacia la zona de los 90 dólares luego de señales desde Washington que apuntan a posibles medidas para estabilizar el suministro mundial”, resaltó.

El especialista aseguró que este tipo de movimientos no es menor, un petróleo elevado suele trasladarse rápidamente a los costos de transporte, energía y alimentos, presionando la inflación y afectando directamente el gasto cotidiano de hogares y empresas.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, informó que la caída del precio de los energéticos fue por la creciente expectativa de que la guerra entre Estados Unidos e Irán podría acabar pronto, sin causar disrupciones severas en la oferta global de energía.

“Esto luego de que Donald Trump aseveró que el conflicto podría terminar “muy pronto”, aunado a la presión internacional de otros países como China o Rusia, que han pedido un alto al fuego”, afirmó.

Además, resaltó que la caída en los precios de los energéticos ha incrementado el optimismo de que la inflación al consumidor a nivel global no enfrentará presiones adicionales importantes por la guerra.

Expertos de Banamex, publicaron en un informe que el descenso en los precios del crudo se da luego de las últimas declaraciones del presidente estadounidense acerca de que la situación geopolítica con Irán terminaría pronto.

“Bajo este contexto, en el mercado de materias primas, las referencias del petróleo bajaron el martes, tras jornadas anteriores al alza, ante la expectativa de una corta duración del conflicto, un próximo debate para una posible liberación de reservas de petróleo de emergencia y una advertencia del presidente estadounidense a Irán sobre mantener abierto el canal de Ormuz, donde se transporta una quinta parte del crudo global”, se lee en el documento del la institución bancaria.

Petroleras retroceden en Bolsa

Las acciones de compañías petroleras cayeron el martes, debido a la baja en el precio del crudo.

En Wall Street, los papeles que más cayeron fueron los de ConocoPhillips (-2.44%) a 114.17 dólares por unidad, seguido de Chevron (-1.66%) a 186.29 dólares, los de Exxon Mobil (-1.54%) a 148.13 dólares y los de Enbrigne (-0.44%) a 53.7 dólares.

En este mismo sentido, los papeles de PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China, mostraron un retroceso de -7.20%, la noruega Equinor disminuyó 3.78% y la holandesa, con sede en Londres, Shell con 0.92 por ciento.

Además, la francesa Total retrocedió 0.22%, las acciones de la empresa española, Repsol, cayeron 1.05% y la empresa petrolera más grande de Brasil, Petrobras, con 0.19 por ciento.