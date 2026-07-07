Cómo tomar el control de tu retiro a 29 años del nacimiento de las afores en México

Hace 29 años, las pensiones en México cambiaron de un sistema de beneficio definido a contribución definida, o como la mayoría lo conocemos a cuentas individuales (afores). Si comenzaste a trabajar después del 1 de julio de 1997 eso quiere decir que eres generación afore y que te jubilarás con lo que logres ahorrar. ¿Cómo puedes tomar el control?

Lo primero que debes hacer es un diagnóstico, ¿cómo vas hasta este momento? De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 20% de las cuentas individuales en México están asignadas, esto es, aunque el gobierno decidió colocar el dinero de los trabajadores en la administradora que mejores rendimientos le otorga, los dueños de esas cuentas no conocen cómo evoluciona ese dinero, si les va a alcanzar o no para tener una vejez cómoda, y si pueden hoy hacer algo para mejorar su calidad de vida en el futuro. Necesitan registrarse en la afore para que les lleguen los estados de cuenta y, entonces, puedan tomar decisiones.

Estamos hablando que de los más de 70 millones de cuentas individuales que existen en el sistema, alrededor de 18 millones corresponden a personas que no se han registrado en su afore.

Si tú estás en esta situación, puedes usar AforeMóvil o el portal de AforeWeb, donde encontrarás en qué afore te encuentras, sólo necesitas, tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo para hacerlo.

¿Cómo crece el dinero para el retiro?

Una de las preguntas que seguro tienes es cómo crece el dinero para el retiro de tu cuenta, debes saber que las afores invierten ese ahorro por grupos, es lo que se llama siefores generacionales, esto según el año de nacimiento.

El ahorro para el retiro es una inversión a largo plazo, entre más joven eres, se invierte en proyectos que generan mayores rendimientos, pero eso implica mayor riesgo, y conforme vas acercándote a la etapa de retiro las inversiones son más seguras.

Tasa de reemplazo, concepto que debes entender

Para la generación afore existe el término tasa de reemplazo que debes entender, este se refiere al porcentaje de tu último sueldo y que recibirás como pensión.

Como ya explicamos, los trabajadores que comenzaron a cotizar de 1997 en adelante tienen la responsabilidad de su jubilación, entre más ahorren, mayor será la tasa de reemplazo que lograrán.

Antes de la reforma de 2020 al sistema de pensiones, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que la tasa de reemplazo de los trabajadores mexicanos rondaba entre 26% y 30%, debido a que sólo se aportaba obligatoriamente al ahorro para el retiro 6.5% de su Salario Base de Cotización.

Con la reciente reforma a la Ley del Seguro Social, se logró que la aportación se incrementara, esto a través de la aportación patronal que tendría un incremento gradual para alcanzar 15% en 2030.

Con ello, de acuerdo con proyecciones de Consar, refiere que con este cambio la tasa de reemplazo podría llegar hasta 60%; sin embargo, este es un porcentaje insuficiente si se considera que la propia OCDE establece que los trabajadores pueden vivir dignamente o mantener su nivel de vida con 70% de su sueldo.

Para un empleado con un salario promedio a alto, la tasa de reemplazo sigue quedando muy corta frente a su estilo de vida si no se complementa con ahorro voluntario, refieren análisis de la Consar.

Por ejemplo, si el sueldo actual de un trabajador es de 20,000 pesos mensuales, si sólo ahorra el porcentaje obligatorio de la afore, su tasa de reemplazo será de entre 6,000 y 10,000 pesos al mes a los 65 años, ¿le alcanzará?

3 pasos para mejorar tu pensión

Sí hay algo que puedes hacer para lograr mejorar estos números y, por tanto, tu calidad de vida. Estas son las recomendaciones de la Consar:

Paso 1: Monitorear el Índice de Rendimiento Neto (IRN): No todas las afores ofrecen los mismos rendimientos. Cambiarte a una administradora que te dé consistentemente un 1% o 2% más de rendimiento neto (ya descontando la comisión) puede traducirse en cientos de miles de pesos de diferencia al final de tu carrera.

Paso 2. Automatizar el ahorro voluntario: El ahorro obligatorio no basta, es necesario generar un ahorro voluntario, puedes aplicar un ahorro hormiga: domiciliar 50 o 100 pesos semanales a tu cuenta individual. A la vuelta de 25 años, gracias al interés compuesto (intereses que generan más intereses), ese pequeño ahorro se convierte en una cantidad importante.

Paso 3: Construir el plan espejo (El PPR): Si tus ingresos lo permiten, no pongas todos los huevos en la misma canasta, existen diferentes instrumentos de ahorro para el retiro, desde un Plan Personal de Retiro (PPR) con una aseguradora o casa de bolsa te permite complementar la afore, elegir portafolios indexados a mercados internacionales (como el S&P 500) y obtener un beneficio inmediato: hacerlo deducible de impuestos en tu declaración anual u otro tipo de instrumentos.

Cada año que dejas pasar sin revisar tu cuenta, sin aportar voluntariamente o sin un plan b, es un año donde tu dinero trabaja menos para ti.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx