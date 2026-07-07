Delfina Gómez beneficia a más de 370 mil familias en EdoMéx con asesoría jurídica y servicios

Esta iniciativa ha acercado más de 125 trámites y servicios a los 125 municipios del Estado de México; el 95 por ciento se ofrece de manera gratuita.

Se ha generado un ahorro superior a 278 millones de pesos al reducir tiempos, costos y traslados para la población.

VALLE DE CHALCO, Estado de México.– Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social alcanzaron un millón de trámites y servicios realizados en beneficio de más de 370 mil familias mexiquenses, y se consolidan como una de las principales estrategias de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para acercar servicios públicos, brindar certeza jurídica y eliminar barreras burocráticas.

En este esfuerzo participan más de 150 servidoras y servidores públicos de 31 dependencias federales, estatales y municipales, quienes ofrecen más de 125 trámites y servicios, de los cuales el 95 por ciento son gratuitos y el resto cuentan con descuentos de hasta el 50 por ciento. Gracias a esta iniciativa, las familias mexiquenses han obtenido un ahorro acumulado superior a 278 millones de pesos, al evitar traslados, gastos adicionales y largos tiempos de espera.

“La justicia social es un principio de los gobiernos de la transformación que pone en el centro de las políticas públicas, la prosperidad, la justicia, la seguridad del pueblo. Por ello, me complace estar aquí en Valle de Chalco, y juntos celebrar un millón de trámites y servicios que ofrecen las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A través de estas jornadas, la ciudadanía puede realizar trámites como expedición de actas del Registro Civil, regularización de la propiedad, elaboración de testamentos, asesoría jurídica, licencias de conducir y otros servicios.

“Hay acciones que tienen el poder de transformar y que adquieren mayor relevancia, cuando conllevan bienestar a la vida diaria de las personas, principalmente a los que menos tienen y alguien que nos ha pedido día con día que nosotros como servidores públicos atendamos a los que menos tienen y a los que más lo necesitan, es nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos cumpliendo lo que tanto nos has pedido”, aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Por su parte, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, destacó que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han recorrido ya más de dos veces el territorio estatal y están por completar una tercera vuelta a los 125 municipios mexiquenses, al llevar a las comunidades una forma distinta de gobernar: aquella en la que son las instituciones las que llegan hasta la gente para acercar servicios, resolver trámites y garantizar derechos.

A este evento asistieron Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México; Víctor Humberto Benítez González, Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México; Benjamín Rubio Chávez, Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública; Alan Velasco Agüero, Presidente Municipal de Valle de Chalco; así como autoridades federales, estatales y municipales.