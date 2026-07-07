Nuevas explosiones sacuden capital de Ucrania

Una serie de explosiones se escucharon en Kiev temprano el miércoles, reportaron periodistas de la AFP, con Rusia manteniendo sus ataques contra la capital ucraniana en vísperas de la cumbre de la reunión de la OTAN en Turquía.

Según periodistas de la AFP en la ciudad, se escuchó una primera gran explosión incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea de la ciudad, seguida de otras cuatro.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que bodegas fueron incendiadas en un distrito por ataques con misiles, y que un "edificio no residencial" estaba en llamas.

"El enemigo está atacando a la capital con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió Klitschko en redes sociales.

El alcalde de Járkov, en el noreste de Ucrania, dijo que dos personas resultaron en otro ataque ruso.

La más reciente embestida llega después de los ataques rusos -incluidos varios golpes con misiles en Kiev- que mataron a 30 personas en Ucrania el lunes.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Ankara para la cumbre de la OTAN, urgió a los aliados de su país a aumentar la ayuda para la defensa aérea que ha tenido dificultades por la escasez de interceptores para derribar los misiles rusos.

A pesar de poder hacer frente a las oleadas de drones rusos que atacan el país, Ucrania ha tenido dificultades contra la nueva estrategia del Kremlin de bombardear Kiev con misiles balísticos, mientras sus defensas aéreas se agotan.