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Jalisco revisará trámites para reducir barreras a empresas
Sedeco instala mesa de mejora regulatoria para agilizar procesos y fortalecer la competitividad estatal.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco instaló la Mesa de Simplificación y Digitalización en Materia de Mejora Regulatoria, con el fin de fortalecer la competitividad, la operación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar la llegada de proyectos de inversión.
De acuerdo con un comunicado, la estrategia contempla tres acciones principales: revisar 136 trámites para reducir barreras regulatorias, simplificar 13 procesos considerados de mayor carga para las empresas y digitalizar tres de alto impacto empresarial.
La dependencia estatal señaló que entre los trámites considerados se encuentran los relacionados con licencias de funcionamiento, permisos de construcción y procesos ambientales.
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La Sedeco señaló que esta mesa establece una alianza interinstitucional entre el sector público y el privado para construir procesos más ágiles y eficientes, reducir tiempos y requisitos, así como brindar mayor certeza a las empresas e inversionistas.