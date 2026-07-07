Jalisco revisará trámites para reducir barreras a empresas

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco instaló la Mesa de Simplificación y Digitalización en Materia de Mejora Regulatoria, con el fin de fortalecer la competitividad, la operación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar la llegada de proyectos de inversión.

De acuerdo con un comunicado, la estrategia contempla tres acciones principales: revisar 136 trámites para reducir barreras regulatorias, simplificar 13 procesos considerados de mayor carga para las empresas y digitalizar tres de alto impacto empresarial.

La dependencia estatal señaló que entre los trámites considerados se encuentran los relacionados con licencias de funcionamiento, permisos de construcción y procesos ambientales.

La Sedeco señaló que esta mesa establece una alianza interinstitucional entre el sector público y el privado para construir procesos más ágiles y eficientes, reducir tiempos y requisitos, así como brindar mayor certeza a las empresas e inversionistas.