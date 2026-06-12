Generación afore: ¿Cuánto debes ahorrar para jubilarte con 100% de tu salario?

Si formas parte de la generación afore, cotizas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y aspiras a recibir una pensión equivalente a 100% de tu salario debes ahorrar alrededor de 23.7% de lo que percibes mes con mes, según estimaciones de la plataforma de tecnología financiera Fintual.

“Si tu aspiración es tener 100% de tu salario como pensión, el ahorro para el retiro debería ser tu primera o segunda meta financiera cada mes, después de pagar tu renta o hipoteca”, dice Leonardo Castillo, asesor de inversiones de la empresa en México.

Hasta 2022, 6.5% de tu salario mensual se iba a la afore a través de la aportación para el retiro que realizas en conjunto con el empleador y el gobierno. Tu pensión proyectada con esa contribución es de apenas 27%, “lo cual, a todas luces, iba a ser insuficiente”.

Esto implica que, de manera voluntaria, deberías ahorrar una suma equivalente a 17.2% de tu salario a través de esquemas como Planes Personales de Retiro (PPR) o un fondo de inversión.

Sin embargo, a finales de 2020, se aprobó una reforma al sistema de pensiones con la cual el porcentaje de ahorro en la afore aumentará gradualmente hasta llegar a 15% a partir de 2031. Con ese nivel, la pensión esperada sube a 63 por ciento.

Si bien la cifra es mejor, aún es insuficiente para alcanzar una pensión “adecuada” bajo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es equivalente a entre 70% y 80% de tu salario.

¿Cuánto debes ahorrar para esa pensión adecuada?

Los trabajadores que cotizan en el IMSS desde el 1 de julio de 1997 (la llamada generación afore) deben ahorrar un monto adicional promedio de entre 7% y 8% de su salario para alcanzar ese nivel.

Esta estimación de ahorro voluntario, dice Castillo, debe ser mayor para las personas que están por retirarse (porque cotizaron más tiempo con tasas más bajas), aquellas que trabajaron más tiempo en la informalidad, que fueron registradas en el IMSS con un Salario Base de Cotización (SBC) inferior al que realmente reciben y las que perciben salarios altos (mayores al tope de 25 Unidades de Medida y Actualización o 89,155 pesos).

De acuerdo con el especialista, una persona de 35 años debe aportar de forma adicional entre 7% y 8% —en promedio— de su SBC para alcanzar una pensión equivalente a 72% de su salario.

En este caso hipotético, se considera una aportación para el retiro de 10.50% (el nivel actual) y una vida laboral de 37 años (de 25 a 60 años), con 70% de ese tiempo en un empleo formal.

Si esta persona decidiera no ahorrar más allá de lo que tiene acumulado en su afore, su pensión sería cercana a 42% de su salario promedio. Esto sin considerar la pensión de adultos mayores y esquemas que podrían beneficiar como el Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB).

Estas condiciones cambian en función del año en que empezaste a cotizar. Estimaciones de Castillo dan cuenta que aquellas personas que realizaron la mayoría de sus aportaciones para el retiro con la cuota de 6.5% (la cual estuvo vigente hasta 2022) tendrán una pensión inferior a 30% de su salario si no ahorraron nada adicional.

Con el ajuste en las aportaciones para el retiro, los jóvenes que empezaron a cotizar recientemente o que lo harán a partir de la siguiente década serán los más beneficiados.

Ellos, dice el especialista de Fintual, tendrán que ahorrar menos de forma voluntaria para alcanzar esa pensión “adecuada”. Con lo que acumulen en la afore tendrán una tasa de reemplazo de 63%; para llegar a niveles de entre 72% y 78%, la contribución adicional sería del equivalente de 2% o 3% de su salario.

.Sandra Romo /El Economista

Mujeres, entre las más afectadas

Ellas también están entre las más perjudicadas, debido a la brecha de género que existe. De acuerdo con la OCDE, las mujeres reciben 35.4% menos recursos durante su retiro en comparación con los hombres.

Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que las mujeres son penalizadas por menores salarios, mayor informalidad y periodos prolongados fuera del mercado laboral por tareas de cuidado.

“Aunque la expansión de la pensión no contributiva (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otros programas sociales que se dan desde los 60 años) ha mejorado el ingreso mínimo en la vejez, no ha sido suficiente para compensar la desigualdad acumulada en las pensiones contributivas (aquellas que se dan al final de la vida laboral), lo que explica el deterioro relativo de la brecha de género en México”, comenta la especialista.

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