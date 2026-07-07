Detienen a 24 personas en redada internacional contra mafias de la India

Un operativo internacional contra el crimen organizado en India produjo 24 arrestos, informaron funcionarios estadounidenses, entre ellos del FBI, en una investigación que incluye el asesinato en Canadá de un importante miembro de la comunidad separatista sij.

La operación movilizó agentes en Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes coordinaron esfuerzos contra criminales investigados por asesinatos selectivos, tiroteos, extorsión y tráfico de drogas.

Entre los delitos mencionados en las acusaciones reveladas el martes figura el asesinato en 2023 del ciudadano canadiense Hardeep Singh Nijjar, un destacado activista sij defensor de la causa del Jalistan, un movimiento separatista.

Su asesinato generó un conflicto diplomático y la ruptura de las relaciones entre Canadá e India, solo restablecidas hasta 2025.

Lawrence Bishnoi, de 33 años y originario de Punyab —cuya organización está designada como entidad terrorista en Canadá— está acusado de ordenar el asesinato desde su celda en una prisión india.

Decenas de personas han sido acusadas de pertenecer a estas mafias. La mayoría están detenidos, pero diez siguen siendo buscados.

"La operación coordinada de hoy golpea el corazón de tres brutales organizaciones transnacionales que han aterrorizado a familias, explotado comunidades y arrebatado vidas mediante actos despiadados de violencia en Estados Unidos y en el extranjero", dijo Patrick Grandy, director adjunto a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles.