5 ingenieros mexicanos que han prosperado en el extranjero

El talento en ingeniería de México cuenta con historias de éxito en el mundo con ingenieras e ingenieros que han destacado con sus aportaciones en el extranjero con nombres que van desde Rodolfo Neri Vela, Guillermo González Camarena y Katya Echazarreta.

Y es que la formación de profesionales de la ingeniería cumple este año 250 años de historia, pues el 1 de julio de 1776 se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, que fundó el Real Seminario de Minería, donde se crearon los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América.

Desde entonces a la fecha el talento de ingeniería mexicano ha destacado en el extranjero en campos como el aeroespacial, el químico, de la construcción y automotriz, entre otros.

La ingeniería especializada es una de las áreas profesionales con mayor demanda laboral y mejores ingresos, aunque también hay una escasez de este talento.

Un 73% de los empleadores en México y en el mundo reporta dificultades para encontrar el talento de ingeniería que necesita, de acuerdo con el informe Perspectiva global en el sector de ingeniería de Manpower.

Estos son 5 historias de éxito de ingenerias e ingenieros mexicanos en el extranajero.

1. Rodolfo Neri Vela

El ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM fue el primer astronauta mexicano en viajar al espacio en 1985.

Tras ser elegido de entre 800 concursantes por un lugar para ir al espacio, entrenó en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas y participó en la Misión STS-61-B de la NASA.

La misión era que por medio del transbordador “Atlantis”, se colocaran tres satélites de comunicaciones en órbita. Despegó el 26 de noviembre de 1985 desde Florida y regresó el 3 de diciembre de 1985.

2. Katya Echazarreta

Treinta y nueve años después del logro de Neri Vela, Katya Echazarreta fue la primera ingeniera de origen mexicano que viajó al espacio el 4 de junio de 2024.

Echazarreta nació en Guadalajara y a los 7 años se mudó con su familia a la frontera de Tijuana con San Diego y finalmente se estableció en esta ciudad de Estados Unidos.

Es graduada de ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Viajó al espacio a bordo de la misión NS-21 de la empresa estadounidense Blue Origin, fundada por Jeff Bezos.

3. Guillermo González Camarena

Ya en tierra y decenas de años atrás, Guillermo González Camarena inventó en 1939 el Sistema Tricromático Secuencial de Campos, primero de transmisión a color para la televisión, en otras palabras fue el creador mundial de la televisión a color.

González Camarena se graduó en 1939 en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.

4. Mario Molina

El premio Nobel de Química 1995 es reconocido mundialmente por predecir, junto con Frank Sherwood Rowland, el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de los clorofluorocarburos.

Mario Molina estudió ingeniería química en la Facultad de Química de la UNAM. Estudió un posgrado en Cinética de Polimerización en la Universidad de Friburgo, Alemania, y se doctoró en Fisicoquímica en la Universidad de California en Berkeley.

5. Concepción Mendizabal

Concepción Mendizabal es la primera ingeniera en la historia de México. Se graduó el 11 de febrero de 1930 como ingeniera de la entonces Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM. Se dedicó a la enseñanza y actividades administrativas en la UNAM y en Petróleos Mexicanos.