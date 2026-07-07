Reconfiguración de Toyota no afectará operaciones en planta de Guanajuato: Gobierno

Guanajuato reafirmó su vocación “como un estado competitivo, confiable y preparado para acompañar la nueva etapa de la industria automotriz", comentó a este medio la secretaria de Economía de la entidad, Claudia Villaseñor, luego de que el gobierno local se pronunciara sobre la nueva inversión anunciada por Toyota Motor Corporation en Estados Unidos.

El monto de 3,600 millones de dólares para ampliar sus operaciones en San Antonio, Texas, “no representa afectación alguna para las operaciones” que la empresa mantiene en su planta ubicada en Apaseo el Grande, Guanajuato.

La automotriz tiene una inversión acumulada de 2,314 millones de dólares en la entidad, la cual se traduce en 3,027 empleos directos; “la permanencia de Toyota en Guanajuato refrenda la relevancia estratégica del estado dentro de la industria automotriz, gracias a su infraestructura, talento especializado, capacidad logística y ecosistema de proveeduría”, informaron.

“Esta planta representa una de las inversiones más importantes del sector automotriz en Guanajuato y forma parte de una cadena de valor altamente integrada que contribuye a fortalecer la competitividad regional y el desarrollo económico de la entidad”.

“Nuestro objetivo es que las empresas sigan eligiendo a Guanajuato para producir, innovar y generar prosperidad” agregó Villaseñor, cuya dependencia se encarga de que exista una comunicación permanente con las empresas instaladas “para acompañar sus procesos de crecimiento, brindar certeza a la inversión y continuar impulsando condiciones que permitan atraer nuevos proyectos productivos”.

“El trabajo coordinado entre gobierno y sector productivo continúa fortaleciendo un entorno favorable para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo industrial del estado”, señaló Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora estatal.

Calma en Tijuana

Esta mañana la Secretaría de Economía (SE) federal informó que la empresa Toyota México le anunció hace unos días que transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a los Estados Unidos.

Ante esto, la Secretaría de Economía e Innovación (SEI) de Baja California, informó este martes “que mantiene una comunicación permanente y de coordinación con Toyota, empresa que durante años ha sido un aliado estratégico para el desarrollo industrial” de la entidad.

“El ajuste anunciado por la compañía responde al proceso de reconfiguración de su producción en Norteamérica, influido principalmente por las medidas arancelarias implementadas por el gobierno de Estados Unidos” explicó Kurt Honold Morales, titular de la SEI.

El proceso será de forma gradual para concluir en 2030, “mientras tanto, la operación de la planta continúa con normalidad y no existe ninguna afectación para las y los trabajadores”. Hasta este momento, ninguna otra empresa instalada en la entidad ha mostrado intenciones de trasladar sus líneas de producción derivado de el movimiento en Toyota.

El anuncio “se refiere al traslado de una línea de producción y no al cierre de la planta”, aún falta que Toyota determine el futuro de ésta, por lo que Honold Morales hizo un llamado a “evitar interpretaciones que generen incertidumbre innecesaria, ya que Baja California mantiene una de las plataformas manufactureras más sólidas del país, respaldada por talento especializado, una amplia red de proveeduría y una ubicación estratégica para el comercio internacional”.