Corredores gastronómicos en Puebla deben ser incluidos en promoción por vacaciones de verano: Canirac

Puebla, Pue. Los siete corredores gastronómicos, donde hay alrededor de 200 negocios, deben tener una mayor promoción como sitios turísticos en estas vacaciones de verano, consideró la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Juan José Sánchez Martínez, presidente del organismo, comentó que los establecimientos del sector son una buena opción para que los turistas degusten la comida típica local.

Mencionó que al estar fuera del primer cuadro de la ciudad, no se les considera por las autoridades municipales para recomendar a los turoperadores incluirlos en sus recorridos.

Comentó que en las vacaciones de verano llegará mucho turismo, sobre todo entre semana, mercado que quieren aprovechar en este año, lo cual generaría más empleos y derrama económica.

Si bien dijo que las ventas han venido aumentando 30% en el primer semestre, también es importante que se aproveche la llegada de visitantes y no se quede la afluencia y venta en el primer cuadro de la Angelópolis.

Respetan promoción de negocios del centro histórico

Puntualizó que los socios de la Canirac que se encuentran en los corredores gastronómicos son respetuosos de la actividad de quienes se encuentran en el centro de la ciudad, pero sí, es viable que haya esa inclusión en la promoción turística.

Sánchez Martínez dijo que hay el compromiso de los negocios afiliados en los corredores de gastronómicos de generar más empleos, no sólo por la temporada vacacional, sino mantenerlos para el resto del año.

Dijo que hasta 20% podría aumentar la ocupación laboral en el sector durante el segundo semestre, al tiempo de insistir que falta promoción de las autoridades estatales y del municipio de Puebla, donde se tiene al 60% de los socios.

Puntualizó que los negocios hacen su labor de promocionarse, pero “ayudaría que en las visitas guiadas se puedan considerar los corredores gastronómicos como parte de los atractivos que ofrece la ciudad de Puebla”.

Recordó que el inicio de año fue complicado, ya que las ventas cayeron en los dos primeros meses y hubo la recuperación hasta abril.