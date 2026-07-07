Morena analiza observaciones de militantes sobre proceso interno para 2027

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que el partido continúa con la revisión de los expedientes de las personas registradas para participar en el proceso de selección de las y los coordinadores estatales de defensa de la transformación y de la soberanía nacional, al tiempo que aseguró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia analiza las quejas presentadas durante el desarrollo del proceso.

Durante una conferencia de prensa este martes, 7 de julio, la dirigente explicó que la integración de la lista definitiva de aspirantes aún no concluye debido a que se verifica que todos los registros cumplan con los requisitos documentales establecidos en la convocatoria.

Respecto a las actividades que realizan quienes buscan convertirse en coordinadores estatales, la presidenta nacional de Morena afirmó que la convocatoria establece con claridad las acciones permitidas y las prohibiciones durante esta etapa.

Precisó que los aspirantes deben concentrar sus actividades en tareas organizativas y en la realización de asambleas informativas para difundir temas relacionados con la defensa de la transformación, la soberanía nacional y el combate a la desinformación.

"Hemos solicitado que toda la actividad sea informativa, casa por casa, que se hagan asambleas informativas (...) para mantener activa la revolución de las conciencias que permita a México y a la Cuarta Transformación resistir ante todo este embate", dijo la morenista.

Asimismo, aseguró que todas las actividades desarrolladas por los aspirantes son supervisadas y que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mantiene un seguimiento permanente tanto de las denuncias que se presentan como de los perfiles registrados.

"La Comisión de Honestidad está muy activa; está recibiendo diversas quejas y haciendo un análisis de los registros. Estamos haciendo una revisión integral de todos quienes se registraron", dijo.

También, comentó que la dirigencia también ha recibido observaciones de militantes, las cuales, dijo, serán atendidas durante el proceso político interno.

"Se va a aplicar la convocatoria en sus términos. La convocatoria marca lo que no se puede hacer y, además, todos van a pasar por el filtro de la revisión. Será un proceso transparente y realizado de manera correcta", dijo.

Respalda exigencia de información a Estados Unidos por caso de El Mayo

Sobre el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, Montiel reiteró el respaldo de Morena a la postura del gobierno federal de exigir información oficial sobre la posible participación de agencias estadounidenses en la operación.

Comentó que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto a la soberanía de ambos países y en la cooperación dentro del marco legal.