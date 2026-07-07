Puebla alcanza el 43.1% de su meta anual de 19.9 millones de turistas en el primer semestre de 2026

Puebla, Pue. Al cierre del primer semestre, la entidad poblana registró la llegada de 8 millones 560,000 turistas con respecto a la meta anual de 19 millones 900,000, es decir, se ha alcanzado el 43.1%, reportó la Secretaría de Desarrollo Turístico.

En rueda de prensa, la titular de la dependencia estatal, Carla López-Malo Villalón, dijo que, con las vacaciones de verano, aumentaría otro 15% con respecto a la meta del 2026.

Comentó que la apertura de 12 vuelos nuevos a partir de junio pasado, los cuales se suman a los seis que había, ayudarán a mejorar la cifra de turismo y establecer un récord en el tema para el estado.

Sobre el primer semestre, la funcionaria local dijo que hubo un aumento del 1.29% en turistas respecto al mismo periodo del año pasado.

En el caso de la estadía promedio, López-Malo Villalón dijo que es de 1.85 noches por persona y se mantiene sin variación, pero la intención es que suba a 2 noches.

Del turismo en la capital poblana, contó que se tiene el registro de 3 millones 296,000 turistas, que es 0.89% más comparado con el 2025. De la cifra mencionada, 2 millones 881,000 son nacionales y el resto corresponde a extranjeros.

Van 10,162 millones de pesos en derrama económica

Mencionó que la derrama económica es de 10,162 millones de pesos, que representa un aumento del 3.10%, respecto al año pasado. La meta del 2026 es captar 21,500 millones de pesos.

Además, la ocupación hotelera actual llegó al 49.8% promedio, cifra que hoteleros critican porque consideran que falta atraer más eventos sobre todo entre semana, cuando cae la actividad.

Respecto a la operatividad del aeropuerto de Puebla, la secretaria comentó que se tiene un aumento del 14.7%, por lo que en el primer semestre se tuvo a 270,572 usuarios.

Las rutas nacionales puestas en operación son: Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos e Ixtapa-Zihuatanejo; mientras que la conexión internacional es con Houston, Los Ángeles y Nueva York.

Los vuelos fueron abiertos por Volaris, empresa que los tiene a prueba seis meses y dependerá de la demanda como se determine si continúan.