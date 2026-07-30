Socios de Canadevi en Puebla reducen 50% meta anual 2026; solo harán 6,000 casas

Puebla, Pue. El rezago en la actualización de los planes municipales de desarrollo propició que este año solo se proyecte construir hasta 6,000 casas, lo que representa una reducción del 50% de la meta anual con respecto al 2025, cuando se hicieron 12,000.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) local, José Alberto de la Llave Lara. Agregó que los empresarios del sector no pueden comprar cualquier terreno, sobre todo en la zona metropolitana, para invertir.

Indicó que, mientras el gobierno estatal sí tiene reservas para detonar sus proyectos del programa de Vivienda para el Bienestar, en tanto, los empresarios tienen complicaciones para encontrar terrenos factibles para hacer sus obras.

Puntualizó que este déficit de terrenos no es un asunto menor, ya que en este año, luego de la pandemia, cuando cayó la producción de casas, en este 2026 se vuelve a tener un escenario complicado para el sector en la meta anual.

“Hacer solo 5,000 o 6,000 casas en este 2026 sí nos preocupa tener esa meta baja, pues hay una alta demanda que no se puede satisfacer en el corto y mediano plazo en Puebla”, expuso.

Demanda de 180,000 casas en Puebla

De acuerdo a la Canadevi, hay una demanda de 180,000 casas y no pueden pensar en alcanzar en los próximos 10 años si van escaseando los terrenos y los disponibles cuestan demasiado.

De la Llave Lara dijo que ante la escasez de terrenos, los precios de las viviendas suben, lo cual no quieren hacer los desarrolladores, pero, de lo contrario, dejaría de ser negocio.

En este tenor, dijo que a las autoridades locales debe interesar que sigan haciendo oferta inmobiliaria de interés social y económico, misma que se hace en un porcentaje mínimo en los terrenos disponibles para los desarrolladores, quienes sacan el mayor provecho generando proyectos verticales, es decir, departamentos.

Lo anterior, insistió, es consecuencia de la falta de actualización de los planes municipales de desarrollo urbano en municipios conurbados a la Angelópolis.

Dijo que habrá terrenos, pero no todos son factibles para meterles servicios de agua potable, drenaje y electricidad, ya que elevaría costos.

“No sé si una familia que aspira a una casa de interés social, quiera pagar créditos caros, lo que depende también de que alcancen los puntos necesarios del Infonavit”, contó.

Consideró importante tener un acercamiento con las autoridades estatales para darles a conocer el panorama difícil que se tiene en la producción de casas para este año, a fin de que puedan ayudar con los municipios para trabajar en la actualización de los planes de desarrollo urbano.