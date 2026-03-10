Simulador para declaración anual 2026: guía para personas físicas

Ya se acerca la declaración anual para personas físicas, y, si bien, el portal se abre hasta el primero de abril, mes en que debes presentar esta obligación como contribuyente, la autoridad fiscal habilita un simulador en marzo para que revises ingresos, deducciones y posibles saldos a favor antes de presentarla.

Cada año, contribuyentes que tuvieron ingresos por más de 400,000 pesos anuales en México, tuvieron dos o más patrones simultáneos, dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre o recibieron ingresos por honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, Resico o intereses, deben presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), explica Eduardo Balbuena Herrera, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero.

En 2025, más de 11.4 millones de declaraciones anuales de personas físicas fueron presentadas ante el SAT, rompiendo el récord de más enviadas en el año. En cuestiones fiscales siempre hay dudas, por eso este simulador se ha convertido en un recurso clave para personas físicas que desean conocer el trámite electrónico, así como verificar que los datos precargados sean correctos, agrega Balbuena Herrera.

“Las y los contribuyentes pueden verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir”, explica el SAT en su sitio web.

¿Qué necesitas para utilizar el simulador?

Entrar en la plataforma electrónica es mucho más fácil de lo que parece y no necesitas ser un experto en contabilidad para hacerlo, explica Sergio Jacobo, contador público certificado en el municipio de Coyuca de Benítez, basta tener a la mano los siguientes requisitos: RFC, contraseña y e.firma vigente.

Cabe señalar que el simulador digital sólo estará en funciones antes del periodo oficial de presentación de la declaración anual, el cual se lleva a cabo del 1 al 30 de abril.

El objetivo es que los contribuyentes puedan corregir o completar datos antes de presentar la versión definitiva, señala Jacobo.

¿Cómo funciona el simulador para la declaración anual 2026?

En la experiencia del contador Balbuena Herrera, la plataforma es intuitiva y accesible, pero puede ser lenta debido al internet y la confluencia de los usuarios, por lo que recomienda tener tiempo libre para la práctica.

Para entrar al simulador y entrenar tu ejercicio fiscal debes seguir los siguientes pasos:

Entrar al portal del SAT y buscar la opción “ir al simulador". Escribir tu RFC y contraseña. Hacer clic en "presentar declaración". Sergio Jacobo hace hincapié en que no debes asustarte, es solo una simulación, ni tampoco debes confundir esta presentación con la declaración real, la cual es necesaria durante el mes de abril. Revisar las cuatro áreas: ingresos, deducciones, determinación y pago. Checar el apartado "sin clasificación". Si ves facturas que sí son deducibles, pero no están marcadas, puedes reclasificar manualmente si tienes el comprobante.

“La información no es confiable al 100% porque la plataforma no está actualizada en su totalidad, se pudieron haber dado algunas operaciones al finalizar el año que todavía el sistema no las carga, por ello se pueden hacer algunas modificaciones”, apunta el contador Sergio Jacobo.

El sistema está programado de tal manera que debes completar cada apartado antes de intentar avanzar al siguiente, en consecuencia, el usuario no puede saltarse algún segmento.

Utilizar el simulador puede evitar errores que retrasen devoluciones o generen problemas fiscales, así como detectar inconsistencias en ingresos o retenciones, y confirmar que tus deducciones estén registradas correctamente, añade.

Además, si el resultado muestra saldo a favor, el contribuyente puede prepararse para solicitar la devolución automática, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos por la autoridad fiscal, al igual que preparar documentación adicional si es necesaria y reducir el riesgo revisiones del SAT, subraya Balbuena Herrera.

¿Tienes dudas? Escribe a david.balanzar@eleconomista.mx