Derrumbe en San Antonio Abad: Confirman muerte de tercer trabajador tras colapso de edificio en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó este martes la muerte del tercer trabajador que permanecía atrapado tras el derrumbe de un edificio en Calzada de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Con el hallazgo del cuerpo, las autoridades confirmaron que tres trabajadores fallecieron a causa del colapso del inmueble, mientras que un cuarto empleado fue rescatado con vida y permanece bajo observación médica en el Hospital Rubén Leñero.

La dependencia informó que los equipos de emergencia continuaron con las maniobras para recuperar el cuerpo entre los escombros, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones para esclarecer las causas del derrumbe.

Sheinbaum: fuerzas federales apoyaron en las labores de rescate

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el gobierno federal se mantuvo atento al incidente y confirmó que elementos federales apoyaron en las tareas de búsqueda y rescate.

“Conocemos lo que se ha hecho público. El edificio estaba en demolición, se vino abajo y todavía había una persona por rescatar”, explicó la mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum agregó que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional enviaron binomios caninos y personal especializado para apoyar en la localización de las víctimas entre los escombros.

Asimismo, indicó que las autoridades de la Ciudad de México serán las encargadas de determinar las causas del colapso.

Más de 19 horas de búsqueda entre los escombros

De acuerdo con el reporte oficial, el último trabajador permaneció más de 19 horas atrapado entre los restos del edificio antes de ser localizado sin vida.

La titular de Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa, informó que los tres cuerpos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se realizarán los peritajes correspondientes.

“Se abrirá una investigación para determinar qué ocurrió y la razón por la cual tres losas completas cayeron sobre los primeros niveles del inmueble”, explicó la funcionaria.

Edificio estaba en demolición y tenía daños estructurales

Según información de autoridades capitalinas, el inmueble era una propiedad privada que se encontraba en proceso de demolición.

Además, presentaba daños estructurales acumulados desde el sismo de 1985, agravados tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, lo que llevó a su demolición.

Las autoridades de la Ciudad de México indicaron que las investigaciones sobre las causas del colapso continuarán, mientras se mantienen las remoción de escombros. En el lugar laboraban 57 trabajadores, de los cuales 53 lograron salir sin lesiones, mientras que cuatro quedaron atrapados entre los escombros.