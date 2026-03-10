Renault quiere dejar de vender autos con motor de combustión en Europa para el 2030

El fabricante de automóviles francés Renault anunció este martes que pretende dejar de vender vehículos con sólo motores de combustión interna en Europa, en beneficio de los autos eléctricos e híbridos, para 2030.

Al presentar su nuevo plan estratégico plurianual, la empresa se fijó como objetivo un aumento de casi el 23% en las ventas de vehículos de la marca Renault para 2030, hasta alcanzar los dos millones al año.

"Para 2030, la marca aspira a un 100% de ventas electrificadas en Europa y un 50% fuera de Europa", indicó la compañía, que incluye los vehículos híbridos en esa categoría.

Bautizada "futuREady", la nueva hoja de ruta del fabricante contempla un desarrollo en tres mercados fuera de Europa: India, la "piedra angular" del proyecto; Corea y América Latina.

Alrededor del 40% de los vehículos que el fabricante vendió en Europa el año pasado seguían equipados exclusivamente con motores alimentados con combustibles fósiles.

También señaló que, para entonces, pretende haber logrado un cambio hacia la movilidad eléctrica en su marca económica Dacia, aumentando el número de vehículos eléctricos de su gama de uno a cuatro.

Su estrategia contrasta con la de su rival Stellantis, que en febrero anunció una inesperada pérdida neta de 22,300 millones de euros (25,000 millones de dólares) para paliar la caída en la producción de autos eléctricos, cuyas ventas son muy inferiores a sus expectativas.

El director ejecutivo de Renault, François Provost, declaró que la ambición de la compañía para los próximos años es "diseñar y producir en Europa productos de primera clase en términos de atractivo, tecnología y competitividad".

El grupo prevé lanzar 22 nuevos modelos en Europa, 16 de ellos eléctricos, y 14 modelos en los mercados internacionales.