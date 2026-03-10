Precios del petróleo encaminan un desplome de hasta 14 dólares este martes

Los precios del petróleo caían más de un 13% este martes, tras tocar un pico de más de tres años en la víspera, después ⁠de que el presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, pronosticó que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, lo que alivió la preocupación por una larga interrupción del suministro petrolero.

A las 17:36 GMT, el crudo Brent bajaba 13.23 dólares, o un 13.37%, hasta los 85.73 dólares por barril, mientras que el petróleo ligero de estadounidense WTI perdía 14.13 dólares, o un 14.91%, para colocarse en los 80.64 dólares por barril.

El petróleo había trepado a más de 119 dólares el barril el lunes, su cota más elevada desde mediados de 2022, ya que los recortes de suministro de Arabia Saudita y otros productores hacían temer importantes interrupciones de la oferta mundial.

Posteriormente, los precios retrocedieron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Trump y compartió propuestas destinadas a una rápida resolución de la guerra, según un asesor del Kremlin, lo que alivió las preocupaciones sobre el suministro.

Trump dijo el lunes en una entrevista con CBS News que pensaba que la guerra contra Irán está "muy avanzada" y que Washington marcha "muy por delante" de su plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas.

"Es evidente que los comentarios de Trump sobre una guerra de ⁠corta duración han calmado los mercados. Si bien ⁠ayer se produjo una reacción exagerada ⁠al alza, creemos que hoy se está produciendo una reacción exagerada a la baja", dijo Suvro Sarkar, ⁠del DBS Bank, añadiendo que el mercado está subestimando los riesgos a estos niveles para el Brent.

Incluso si la guerra termina, los suministros de petróleo no se recuperarán de inmediato, dijo Simon Flowers, presidente y analista jefe de Wood Mackenzie.

"Cuando termine el conflicto, la cadena de suministro no se reactivará rápidamente", señaló Flowers.

"Los barriles almacenados en las refinerías o en los puertos podrían transportarse en buques con bastante rapidez. Pero si los pozos ⁠permanecen cerrados durante un periodo largo, reiniciar la producción a pleno rendimiento podría llevar semanas o incluso más tiempo".