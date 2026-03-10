Meta cobrará un cargo a anunciantes para compensar los impuestos digitales de Europa

Meta Platforms cobrará a los anunciantes una ⁠tarifa por ubicación geográfica que oscilará entre el 2% y el 5% para cubrir los impuestos sobre los servicios ⁠digitales que imponen algunos ⁠países, dijo el gigante tecnológico estadounidense en una publicación en su sitio web, siguiendo los pasos de Google de Alphabet y Amazon .

La tarifa, que se aplicará a los anuncios de imagen o video publicados en las plataformas de Meta, incluidas las campañas de WhatsApp "click-to-message" y los mensajes de marketing junto con anuncios, entrará en vigor el 1 de julio y también cubrirá otros gravámenes impuestos por el gobierno.

"Hasta ahora, Meta ha cubierto estos costos adicionales. Estos cambios forman parte del esfuerzo continuo de Meta por responder a la evolución del panorama normativo y alinearse con los estándares del sector", dijo la empresa en su blog.

Las tarifas por ubicación se determinan en función de la localización de la audiencia y no del lugar ⁠comercial de los anunciantes. Meta enumeró seis ⁠países en los que ⁠se aplicarán las tasas, que oscilan entre el 2% en ⁠el Reino Unido, el 3% en Francia, Italia y España, y el 5% en Austria y Turquía.

Los impuestos digitales, que se aplican como porcentaje de los ingresos obtenidos por las grandes empresas tecnológicas en cada país, han suscitado críticas por parte de la Administración estadounidense, que afirma que discriminan ⁠a las empresas estadounidenses. Bloomberg fue el primero en informar sobre las nuevas tasas de ubicación de Meta.