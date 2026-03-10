Presenta Querétaro “La Comunidad del Futuro”

• Capacitará a 10,000 personas en tecnologías emergentes

El Municipio de Querétaro, que encabeza el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, a través de la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio de Querétaro, presentó el programa “La Comunidad del Futuro” que tiene por objetivo capacitar a 10,000 personas en tecnologías emergentes y áreas de alta demanda dentro de la economía digital.

Dicho programa capacitará a través de cursos, talleres, conferencias y programas especializados, que permitirán a estudiantes de nivel medio superior y superior, así como al público en general, desarrollar habilidades prácticas en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo tecnológico, robótica, drones e impresión 3D, marketing digital, realidad virtual y videojuegos, así como eSports.

El programa se desarrollará de marzo a octubre y se busca preparar a las nuevas generaciones para los retos de la economía digital, a fin de reducir la brecha digital al ampliar el acceso a formación tecnológica especializada, fortaleciendo la equidad en oportunidades educativas y profesionales en el municipio.

Está diseñado bajo un modelo incluyente y accesible, con características como capacitación totalmente gratuita y abierta al público, modalidad híbrida, combinando actividades presenciales y virtuales, cursos en BLOQUE, escuelas y delegaciones del municipio, apoyo con transporte para facilitar el acceso.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de instituciones académicas y aliados estratégicos con diversas organizaciones del ecosistema tecnológico, que contribuirán con programas de formación y certificación.

Los cursos disponibles y más información pueden consultarse en: