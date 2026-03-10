Beyoncé, Dr. Dre y James Cameron, entre los nuevos multimillonarios de Forbes

Con el nuevo año también llegan nuevos nombres al club de los multimillonarios, personas que lograron superar la barrera de 1,000 millones de dólares. El listado anual de las personas más ricas del mundo, elaborado por Forbes, sumó varias figuras reconocidas del entretenimiento y el deporte, quienes alcanzaron estas fortunas gracias a negocios, inversiones y derechos sobre sus obras.

Entre los nuevos integrantes aparece la cantante Beyoncé, quien alcanzó una fortuna estimada de 1,000 millones de dólares impulsada por años de ventas de música, giras internacionales y negocios en arte y entretenimiento

También debutó el productor y rapero Dr. Dre, con un patrimonio cercano a 1,000 millones de dólares, impulsado principalmente por el negocio de audífonos Beats by Dre.

En el deporte, el extenista suizo Roger Federer ingresó al club con una fortuna estimada de 1,100 millones de dólares, apalancada por sus 20 títulos de Grand Slam y participaciones empresariales, entre ellas su inversión en la firma de calzado On.

La industria del cine también sumó un nuevo multimillonario con el director canadiense James Cameron, responsable de éxitos como Titanic y Avatar, cuya fortuna ronda los 1,100 millones de dólares.

A la lista se suma además el empresario Kimbal Musk, hermano menor de Elon Musk, con un patrimonio estimado en 1,400 millones de dólares, impulsado por sus participaciones en empresas como Tesla y SpaceX.