Lista de multimillonarios de Forbes 2026: ¿Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo?

La revista Forbes publicó su más reciente listado de las personas más ricas del mundo y, una vez más, el dominio del sector tecnológico quedó en evidencia. Ocho de los 10 primeros lugares están ocupados por empresarios cuya fortuna proviene de compañías vinculadas con internet, software, semiconductores o plataformas digitales.

En el primer lugar aparece Elon Musk, con un patrimonio estimado de 839,000 millones de dólares. Su riqueza sigue atada al desempeño de compañías como Tesla y SpaceX, dos negocios que lo han mantenido durante años en la parte más alta del ranking global. Musk, de 54 años, concentra buena parte de su fortuna en acciones de estas empresas.

En el segundo y tercer lugar aparecen los cofundadores de Google. Larry Page ocupa la segunda posición con 257,000 millones de dólares, mientras que Sergey Brin se ubica tercero con 237,000 millones de dólares. Ambos construyeron su riqueza a partir del crecimiento del buscador más importante globalmente.

El cuarto puesto es para Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna de 224,000 millones de dólares. Aunque dejó la dirección ejecutiva de la compañía hace algunos años, su participación accionaria sigue siendo el principal motor de su patrimonio.

El listado continúa con Mark Zuckerberg, creador de Facebook, quien registra una riqueza de 222,000 millones de dólares. A sus 41 años es el más joven dentro de los 10 primeros del ranking de Forbes.

La sexta posición corresponde a Larry Ellison, cofundador de Oracle. El empresario estadounidense, de 81 años, acumula una fortuna cercana a 190,000 millones de dólares gracias al crecimiento del negocio de software empresarial y servicios en la nube.

El único representante del sector lujo en la parte alta de la lista es Bernard Arnault, junto con su familia. El empresario francés controla el conglomerado Lvmh, dueño de marcas como Louis Vuitton, Dior y Moët & Chandon. Su patrimonio está calculado en 171,000 millones de dólares.

El avance de la inteligencia artificial también se refleja en la lista. Jensen Huang, fundador y director de Nvidia, ocupa el octavo puesto con 154,000 millones de dólares, impulsado por la fuerte demanda de chips para centros de datos y sistemas de IA.

El noveno lugar es para Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway. A sus 95 años, el inversionista estadounidense sigue siendo una referencia del mundo financiero, con una fortuna estimada de 149,000 millones de dólares.

Cierra el top diez el empresario español Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex y creador de la marca Zara. Ortega acumula un patrimonio de 148,000 millones de dólares y se mantiene como uno de los empresarios más influyentes del sector moda y retail.