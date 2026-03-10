La Ibero lanza ingeniería en inteligencia artificial en México

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México abrirá una ingeniería en inteligencia artificial (IA) con una apuesta propia dentro de un mercado académico que empieza a multiplicar su oferta alrededor de esta tecnología.

La institución busca formar desde licenciatura a perfiles capaces de desarrollar sistemas avanzados de IA con bases técnicas robustas y con una preparación explícita en ética, filosofía, impacto social y marco legal.

“Realmente nace por una profunda convicción que tenemos aquí en la Ibero y es que la inteligencia artificial debe transformar el mundo para bien”, dijo Andrés Molano, director del Departamento de Estudios en Ingeniería de la Innovación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En entrevista, el académico agregó que para lograrlo son necesarias personas que estén preparadas desde ese nivel de formación para liderar y desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial y que además cuenten con “una profunda responsabilidad ética”.

Plan de estudios

La universidad sostiene que el plan de estudios fue construido a partir de una revisión amplia del mercado laboral. Según Molano, la Ibero analizó más de 2 millones 200,000 ofertas laborales globales y más de 250,000 en México relacionadas con inteligencia artificial, con el objetivo de proyectar qué tipo de profesional demandará el mercado en los próximos años. A partir de ese diagnóstico, la institución elaboró la currícula y después la validó con especialistas que trabajan en compañías como Intel, Microsoft y Nvidia.

“Entonces, nuestro plan de estudios está construido con base en estudios, con base en datos serios”, dijo.

Molano explicó que ese proceso permitió estructurar varios núcleos académicos que parten de una “fundamentación matemática y estadística fuerte”, acompañada de ciencias de la computación para formar a los estudiantes en programación, análisis y diseño de algoritmos, sistemas operativos y administración de entornos.

La ruta formativa también incluye un componente de arquitectura y ciencia de datos. Ahí, dijo el directivo, los alumnos aprenderán a aplicar probabilidad y estadística a la ciencia de datos, que describió como la base de la inteligencia artificial, además de trabajar con las bases de datos necesarias para consultar, entrenar y desplegar algoritmos.

El programa incorpora además aprendizaje automático, redes neuronales, aprendizaje profundo, cómputo concurrente y paralelo, optimización de modelos e inteligencia artificial generativa.

“Luego van a estudiar la inteligencia artificial generativa, sus principios básicos y sus aplicaciones, como podrían ser los diferentes agentes”, dijo Molano y añadió que esa formación se conectará con contenidos sobre almacenamiento, distribución, cómputo en la nube y despliegue continuo de sistemas de IA, una parte del plan que busca acercar a los estudiantes a la operación real de modelos en entornos productivos.

Ética y empleabilidad

Uno de los rasgos que la Ibero busca usar como elemento diferenciador es el componente ético. Molano afirmó que se trata del único programa de este tipo en el mercado con un núcleo dedicado exclusivamente a entender las implicaciones filosóficas, sociales y legales del desarrollo de estas tecnologías.

La lógica de la institución académica es que la expansión de la IA exige ingenieros capaces de anticipar los efectos de esta tecnología sobre personas, organizaciones y procesos productivos.

“Necesitamos más que nunca ingenieros que comprendan las implicaciones éticas de sus desarrollos”, dijo Molano y enfatizó que la Ibero quiere formar profesionistas que entiendan que, cuando desarrollan inteligencia artificial, ese trabajo tendrá consecuencias filosóficas, sociales y legales.

El académico también planteó que sus egresados deberán comprender cómo esta tecnología puede modificar por completo el ciclo de negocio de una compañía y liderar esa transformación de manera ética y sostenible.

La universidad prevé una salida profesional amplia para los egresados. De acuerdo con Molano, podrán desempeñarse como especialistas en inteligencia artificial, ingenieros en machine learning, ingenieros en operaciones de machine learning, ingenieros en visión por ordenador, ingenieros en procesamiento de lenguaje natural e ingenieros en desarrollos agénticos.

En este proceso de preparación se contempla además el uso de herramientas y plataformas como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Kubernetes para desplegar algoritmos y mantenerlos operando en la nube.

La Ibero también busca complementar la formación universitaria con procesos de microcertificación vinculados con empresas como Nvidia, Google, Amazon Web Services y Microsoft.

“La única manera de mantener a nuestros estudiantes lo más actualizados posible es gracias a las alianzas que tenemos con la industria y a estos procesos de microcertificación industrial”, dijo.

Con esa combinación entre licenciatura, certificaciones e infraestructura académica, la universidad intenta posicionar su nueva ingeniería como una puerta de entrada a un mercado que acelera su demanda de talento especializado en inteligencia artificial.

