¿Cuánto dinero puedo ahorrar con un coche eléctrico?

El 65% de los mexicanos planea comprar un auto en los próximos 24 meses. Las preferencias por un carro con motor de combustión o a gasolina aumentaron a 60%, mientras que por un coche eléctrico o híbrido bajaron de 32% a 23% en 2025, según un estudio de la consultoría EY, ¿cuál tipo de vehículo podría ahorrar más a tu bolsillo?

El precio es una de las causas por las cuales los consumidores piensan dos veces antes de adquirir un vehículo eléctrico (EV, por sus siglas en ingles) o un vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV), el cual combina un motor de combustión interna con un motor eléctrico y una batería de gran capacidad que se recarga conectándola a la red eléctrica), ya que se consideran más caros.

Sin embargo, Eugenio Grandio, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA) México, asegura que este mercado sigue en ascenso y cada vez hay ofertas más accesibles para la población. De acuerdo con DiDi Global, los precios base de los EV rondaron en 370,000 pesos al cierre de 2025, mientras que el de las unidades a gasolina, 245,000 pesos.

Más allá del precio, ¿qué conviene más, un eléctrico o uno a gasolina? El especialista asegura que los EV representan un gran ahorro para el bolsillo de los usuarios, debido a que tienen diversos beneficios, como cuotas de mantenimiento menos onerosas.

¿Cuáles son los ahorros que dan los autos eléctricos?

1. Combustible

En este apartado hay ahorros de entre 60% y 70% en comparación con un auto a gasolina, asegura el vocero de EMA. Recargar el vehículo en casa tiene un costo de entre tres y cuatro pesos por kilovatio-hora (kWh).

Lo anterior, considerando que se tiene un medidor específico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para este fin, lo que permite acceder a la tarifa comercial y evita que el consumo del hogar suba a una cuota de alto consumo.

Esto implica que la recarga de la batería de un carro pequeño (entre 30 y 50 kWh), como el Dolphin Mini de BYD, cuesta alrededor de 90 o 100 pesos, mientras que uno de mayor tamaño (100 kWh), entre 300 o 400 pesos, cuando el tanque de gasolina ronda entre 800 y 1,500 pesos.

Así, dice Grandio, el costo promedio por kilómetro de un eléctrico es de 50 centavos, mientras que el de un motor de combustión ronda en tres pesos. “Por eso ahora muchos conductores de plataforma optan por esta tecnología, porque ahorran más”.

2. Servicios y gravámenes sin costo

Los EV no pagan impuesto a la tenencia y no verifican, porque traen engomado de exento; es decir, “la ley del hoy no circula” no les aplica, porque no generan emisiones.

3. Menos gastos

Los autos eléctricos no necesitan cambio de aceite, bujías y bandas, además los frenos duran entre seis y ochos veces más. ¿Esto que implica? Ahorros de entre 50% y 60% en comparación a lo que se gasta en un auto de gasolina.

4. Exención de impuestos

Al eliminar o reducir emisiones, como apoyo para promover la adopción de vehículos eléctricos e híbridos conectables, estas tecnologías están exentas del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) al momento de su compra, lo que reduce su costo inicial.

5. Deducción fiscal

Las inversiones en automóviles cuya propulsión es a través de baterías eléctricas recargables (u otros sistemas eléctricos/híbridos) son deducibles hasta 250,000 pesos (superior al límite de 175,000 para vehículos convencionales), señala EMA en su pagina.

6. Estímulos tributarios

El decreto vigente permite la deducción inmediata de hasta 86% del valor de vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno adquiridos entre 2025 y 2030, para proyectos aprobados, impulsando la renovación de flotas con tecnología limpia para proyectos autorizados.

“El ahorro económico sigue siendo un motor de ventas. El aumento de precios del combustible impulsa el atractivo de los vehículos eléctricos por sus menores gastos operativos, siendo las razones principales de compra el cuidado del medioambiente (44%), el costo del combustible (38%) y el bajo mantenimiento (36%), señaló Carlos Zegarra, especialista de EY.

¿Por qué los usuarios prefieren un auto a gasolina?

Zegarra señala que, de acuerdo con los resultados del Mobility Consumer Index, 40% de los compradores potenciales de vehículos eléctricos está retrasando o reconsiderando su compra debido a las tensiones geopolíticas que derivan en reducción de producción, cuellos de botella logísticos y aranceles.

A esto se suma la crisis de infraestructura. Los principales obstáculos identificados son la escasez de carga pública (34%) y doméstica (32 por ciento). Para quienes intentan usar la red pública, existen barreras relevantes: 43% reporta largos tiempos de espera y enfrenta el bloqueo frecuente de cargadores, mientras que 37% tiene dificultades para ubicar puntos disponibles.

