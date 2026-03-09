Tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes: Cerveceras y tabacaleras pagaron menos de 6% en 2023

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó la segunda publicación de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de grandes contribuyentes pertenecientes a 9 sectores económicos, como comercio al por menor, al por mayor, transportes e industrias manufactureras.

Las tasas efectivas son dadas a conocer para que los contribuyentes evalúen su cumplimiento en el pago de impuestos frente a otros contribuyentes de la misma actividad económica y de esa manera puedan identificar riesgos impositivos y corregir su situación fiscal antes de cualquier proceso de vigilancia.

Correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, las tasas efectivas publicadas son resultado de procesos de análisis realizados al interior del SAT y están disponibles en el siguiente enlace: https://www.sat.gob.mx/minisitio/TasasEfectivasdelISR/index.html

¿Cuánto pagó de ISR cada sector?

De acuerdo con las tasas publicadas, en el sector de comercio al por menor, las tasas efectivas de ISR en 2023 estuvieron en un rango de entre 1.06% (en el caso de semillas, granos, especias y chiles secos) y 6.40% (enseres electrodomésticos y aparatos de línea blanca).

En ese mismo sector, los grandes contribuyentes de comercio al por menor en tiendas departamentales pagaron una tasa de ISR de 3.88%; los supermercados, 2.91%, y las gasolineras, 2.29 por ciento.

En tanto que en el sector de comercio al por mayor, las tasas efectivas de ISR en 2023 fueron de 2.18% (abarrotes al por mayor) a 5.31% (bebidas saborizadas como refrescos o hidratantes).

Los comerciantes mayoristas de cerveza, por ejemplo, pagaron una tasa efectiva de ISR de 5.21% en 2023, y los de cigarros, puros y tabacos pagaron una tasa de sólo 4.16 por ciento.

En el sector telecomunicaciones, los comerciantes mayoristas de medios masivos de comunicación como correo o internet pagaron una tasa efectiva de solo 3.09% en 2023, al tiempo que revendedores de servicios de telecom pagaron 3.99 por ciento.

En tanto que las aerolíneas nacionales de pasajeros y carga pagaron 6.20% de ISR en ese mismo año, los hoteles pagaron 9.04% y las agencias de viajes 6.81 por ciento.

¿Por qué no pagan el 30% de ISR?

Si bien la Ley del ISR establece que las empresas deben pagar una tasa de ISR de 30%, en realidad muy pocos lo hacen debido a que aplican deducciones, declaran pérdidas fiscales o aplican otras estrategias con el fin de disminuir su pago de impuestos.

El fisco aseguró que ha contactado a través del Buzón Tributario a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva de ISR se encuentra por debajo de los parámetros publicados, esto con la finalidad de que corrijan voluntariamente su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias.

Asimismo, invitó a los grandes contribuyentes a consultar la tasa efectiva correspondiente a su actividad económica y compararla con su propia tasa efectiva de impuesto respecto de cada ejercicio fiscal.

"Lo anterior les permitirá medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales complementarias correspondientes, además de reducir la posibilidad del inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales", reiteró el SAT.