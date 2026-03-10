Participación laboral de mujeres en México creció casi 8 puntos en 2 décadas

La participación laboral de las mujeres en México ha registrado un crecimiento moderado en las últimas dos décadas, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

En 2005, alrededor de 38% de las mujeres formaban parte de la población económicamente activa (PEA), mientras que para 2025 la proporción alcanzó 45.6%, lo que representa un aumento cercano a ocho puntos porcentuales en el periodo.

Durante estos años, la participación femenina mostró una tendencia gradual al alza, con algunos altibajos. Uno de los momentos de mayor retroceso se registró en 2020, cuando la tasa cayó a 41.4%, en un contexto marcado por disrupciones en el mercado laboral.

A partir de entonces, el indicador retomó una trayectoria de recuperación que permitió alcanzar sus niveles más altos recientes.

En contraste, la participación laboral de los hombres se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo.

En 2005, la tasa era cercana a 76%, mientras que para 2025 se ubicó en 74.3%, con variaciones menores a lo largo del periodo.

Aunque la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido ligeramente, los datos muestran que la inserción laboral femenina sigue siendo considerablemente menor que la masculina dentro del mercado laboral mexicano.