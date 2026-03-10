Wall Street sube ante menor nerviosismo por el conflicto en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este martes. Los promedios bursátiles avanzan, extendiendo los repuntes observados ayer después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la duración de la guerra contra Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.38% a 47,923.58 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.27% a 6,814.31 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.47% a 22,802.63.

Las acciones suben mientras que el petróleo y el dólar descienden después de que Trump dijo ayer que la guerra contra Irán avanza más rápido de lo esperado y que incluso podría acabar antes de las cuatro o cinco semanas que se habían anticipado para este conflicto.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 se ubican en terreno positivo. Las empresas de tecnologías de la información (+0.55%) y servicios de comunicación (+0.55%) lideran las alzas. Dentro del índice Dow Jones, Cisco (+3.06%) y Caterpillar (+2.56%) sobresalen.

"Aún es necesario mantenerse atento a las acciones de Estados Unidos en Irán porque Trump no quedó satisfecho con la elección de Mojtaba Khamenei como líder supremo iraní", dijo en una nota Elizabeth Lagunas, gerente senior de desarrollo de negocios en Excent Capital.