BMV negocia con ganancias por comentarios de Trump sobre la guerra; destacan acciones de mineras

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices accionarios locales avanzan en un mercado animado por los comentarios que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, gana 1.41% a 67,831.85 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.34% a 1,345.56 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destaca Grupo México, con 4.52% a 203.62 pesos, seguida de la también minera Industrias Peñoles, con 4.51% a 954.96 pesos, mientras el dólar se debilita frente a los precios de los metales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que la guerra contra Irán avanzó más rápido de lo esperado y que incluso podría concluir antes de cumplirse las cuatro o cinco semanas que se habían estimado inicialmente para la duración del conflicto.