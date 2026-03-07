Declaración anual 2026 ¿Cuándo debes presentarla si eres persona física o moral?

La declaración anual es un reporte fiscal obligatorio que se presenta ante la autoridad fiscal en México, en el que las personas, físicas o morales, informan sobre sus ingresos, deducciones autorizadas y personales, así como de retenciones y pagos de impuestos (ISR) del ejercicio fiscal anterior, en este caso lo correspondiente a 2025.

Uno de los puntos más importante para las personas físicas y morales es que tengan claras las fechas en las que se debe hacer la declaración anual, en marzo para personas morales, y el mes de abril para personas físicas.

En ambos casos se debe tener presente el régimen fiscal bajo el que se hayan dado de alta.

Tanto para las personas físicas, como para las morales, los requisitos esenciales para iniciar el proceso son presentar el registro federal de contribuyentes (RFC) que obtienen al darse de alta en Hacienda, la contraseña de la autoridad fiscal en México y la firma electrónica, también conocida como la e.firma.

¿Cuándo deben presentar su declaración anual las personas morales?

En el caso específico de las personas morales, el calendario fiscal 2026 se divide en hitos mensuales y anuales que requieren una atención diferenciada.

31 de marzo de 2026 será la fecha límite general para que las personas morales presenten su declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal 2025.Este plazo es crítico, pues el sistema de la autoridad fiscal en México utiliza información precargada de los pagos provisionales realizados mes a mes.

15 de mayo de 2026: Vencimiento para la presentación del dictamen de estados financieros por parte de los contribuyentes obligados o de quienes opten por presentarlo.

Cabe recordar que como parte de las obligaciones fiscales mensuales de las personas morales, las empresas debían cumplir con sus obligaciones de pago y reporte, a más tardar, el día 17 de cada mes (o el siguiente día hábil si el 17 cae en fin de semana o día feriado).

¿Cuándo deben presentar su declaración anual las personas físicas?

Las personas físicas tienen que presentar su declaración anual durante el mes de abril (del 01 al 30 de abril), y al igual que en el caso de las personas morales, es muy importante hacerlo de forma correcta.

En este tenor, BBVA sugiere algunos consejos para cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma, y así evitar contratiempos.