La CNBV revoca la autorización de Vector para operar como casa de bolsa

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha revocado la autorización a Vector Casa de Bolsa para organizarse y operar como tal.

En un oficio publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el órgano regulador detalló que la revocación fue a solicitud de la propia institución.

“Con escrito presentado a esta comisión el 1 de diciembre de 2025, Vector solicitó la revocación de su autorización para operar como casa de bolsa”, detalló.

Vector Casa de Bolsa -lo mismo que CIBanco e Intercam- fue señalada, en junio pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

Hoy, casi medio año después, CIBanco ya no opera después de vender gran parte de su negocio a Multiva; Intercam vendió casi la totalidad de sus negocios a Kapital Bank, y a Vector se le ha revocado la autorización para operar como tal, tras transferir activos a Finamex.

Procedente la revocación

En el oficio, la CNBV detalló que, como resultado del análisis efectuado a la solicitud para llevar a cabo la revocación de la autorización para la operación de Vector como casa de bolsa, se determinó que se encuentra debidamente integrada y cumple formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable.

De igual forma, expuso, que desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización.

En este sentido, puntualizó que los miembros de la Junta de Gobierno, acordaron por unanimidad que la CNBV revoque la autorización de Vector Casa de Bolsa para organizarse y operar como tal, con motivo de la petición voluntaria formulada por la propia entidad, y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

De acuerdo con la CNBV, Vector, originalmente denominada Sociedad Bursátil Mexicana, opera como casa de bolsa desde 1976.

También revoca autorización a Vector Fondos

La Comisión dio a conocer, de igual forma, que se revocó la autorización a Vector Fondos, sociedad operadora de fondos de inversión, para organizarse y funcionar como tal, a fin de transformarse en una sociedad anónima de capital variable. Ello, también a petición voluntaria de la propia entidad.