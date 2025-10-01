Vector anuncia transferencia de activos a Finamex; no se trata de fusión ni adquisición, aclara

Vector Casa de Bolsa —una de las tres instituciones financieras mexicanas señaladas a finales de junio pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero— anunció este miércoles la transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa.

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México”, explicó la institución.

En un comunicado, Vector destacó que esta transferencia cuenta con el cumplimiento de todas las regulaciones correspondientes, y se realiza bajo los más altos estándares de seguridad, transparencia y apego a la regulación.

De igual forma, aclaró que no se trata de una fusión ni de una adquisición de la licencia ni de la sociedad anónima de Vector, sino exclusivamente de una transferencia de cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa.

Inversiones de clientes están íntegros

Vector resaltó que con esta operación, las inversiones y activos de los clientes permanecen íntegros y debidamente respaldados, bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana, y custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), lo que asegura su resguardo y disponibilidad conforme a las disposiciones legales aplicables.

Agregó que los promotores y asesores que actualmente están atendiendo a los clientes, se estarán integrando a Finamex, por lo que podrán contar con la misma calidad, cercanía y esmero.

“Ante cualquier duda o consulta sobre este proceso, los clientes pueden comunicarse directamente con su asesor o promotor habitual, quien les brindará la información y el acompañamiento necesario”, expuso.

Operación, sujeta a autorizaciones correspondientes

Vector subrayó que con esta decisión, reafirma su compromiso con la responsabilidad, transparencia y la protección de los intereses de sus clientes, asegurando una transición ordenada y segura, en consonancia con su historia de más de 50 años de liderazgo en el sector financiero mexicano.

“Vector emprendió un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas que garantizaran la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, así como la preservación de su legado institucional”, refirió.

Precisó que esta operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Finamex fortalece su posición

Por su parte Finamex, en un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó que ha formalizado ciertos acuerdos mediante los cuales Vector transmitirá las cuentas de clientes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos.

Adicionalmente, apuntó, Finamex adquirirá las acciones representativas del capital social fijo de las que es titular Vector Fondos, en 21 fondos de inversión.

“En este contexto, Finamex contribuye a la continuidad de los servicios financieros, en estricto apego a la regulación aplicable, y fortalece su posición como una institución líder en el sistema financiero mexicano”, expuso.

CIBanco e Intercam, las otras señaladas

CIBanco e Intercam Banco, son las otras dos instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Delitos Financieros, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.

Derivado de ello, estos dos bancos —con décadas de operación en México— hoy ya han vendido prácticamente la totalidad de sus negocios.

En el caso de CIBanco, la totalidad de su negocio fiduciario lo vendió a Multiva, y su cartera de crédito automotriz a BanCoppel.

En el caso de Intercam, gran parte de su negocio fue adquirido por Kapital Bank.