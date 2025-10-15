Liquidación CIBanco: ¿Qué sucede si mi ahorro excede el monto del seguro de depósito del IPAB?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció que, con la revocación de la licencia para operar a CIBanco, alrededor de 32,656 ahorradores recibirán el seguro de depósito que garantiza su dinero, del total 99.4% está plenamente protegido, pero ¿qué pasa con las personas que exceden el monto cubierto por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)?

Todos los bancos del sistema de financiero tienen un seguro de depósito que cubre el dinero de los ahorradores por hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), aproximadamente 3 millones 4000 mil pesos, en depósitos a la vista como cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente asociados a tarjetas de débito.

El proceso de liquidación de CIBanco y el pago con activos

De acuerdo con el IPAB, las personas ahorradoras con montos que excedan el límite de cobertura deben esperar a los resultados de la liquidación de CIBanco.

“Una vez que se hagan líquidos sus activos, esto es, que se venda su cartera, inmuebles y demás bienes, CIBanco es el responsable de pagar los pasivos reconocidos, en el orden de prelación previsto en la Ley de Instituciones de Crédito”, establece el encargado de gestionar el seguro de depósito.

Si tú estás en este caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Instituciones de Crédito, el monto excedente de los depósitos garantizados que no cubra el IPAB, podrás reclamarlo directamente a CIBanco.

Samantha Beltrán, head of sales Operations de Y&G consultores y especialista en regulación del sistema financiero, explica que el perfil de CIBanco es una banca de inversión y las personas que tenían su dinero con ellos seguramente excedían el monto cubierto por el seguro de depósito.

Explica que para el proceso de liquidación se debe nombrar a un liquidador, una figura que va a administrar y llevar todo el proceso, y asegura que para estas alturas ya debería estar nombrado por parte de las autoridades

“En experiencias anteriores, los liquidadores son personas que pertenecen a una consultoría y que, de alguna manera, pueden trabajar en la parte legal, en la parte financiera”, comenta.

Explica que el orden de prelación, es decir, a quién se le paga primero es los trabajadores, proveedores y después a los clientes o ahorradores, por esta razón, el monto excedente del ahorro no está garantizado.

“Liquidación no tiene plazo realmente termina como tal cuando se acaben los recursos a repartir”, anota.

Por su parte, Mario Di Constanzo Armenta , expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), refiere que efectivamente el excedente de los recursos de los ahorradores solo se puede recuperar una vez que el banco se liquide y se vendan los activos.

“El banco tiene que pagar sus deudas, si las tiene, en especial liquidar a los trabajadores, y si no sobra, pues el ahorrador ya perdió ese dinero, esa es la verdad, así es como funciona el seguro de depósito”, advierte.

Tanto Samantha Beltrán como Mario Di Costanzo Armenta recomiendan a los usuarios del sistema financiero diversificar, conocer más sobre el monto del seguro de depósito, como parte de su educación financiera, para proteger lo más posible sus recursos.