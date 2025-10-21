Insigneo compra cuentas de negocios de Vector Global por 4,000 millones de dólares

Insigneo Financial Group, firma internacional de gestión patrimonial independiente, acordó la adquisición de las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Management Group y también de su área de Asesor Registrado de Inversiones.

De acuerdo con un comunicado, la compañía aseguró que la operación incluye la transferencia de más de 4,000 millones de dólares en activos de clientes provenientes de Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

Con ello, le permitirá a Insigneo alcanzar cerca de 35,000 millones de dólares en activos totales bajo administración.

“Esta transacción representa un hito importante en la implementación de la estrategia de crecimiento de Insigneo”, afirmó Raúl Henríquez, CEO y presidente del Consejo de Administración de Insigneo en su comunicado.

Añadió que, “con esta adquisición, reforzaremos y ampliaremos nuestra presencia geográfica, fortaleceremos nuestro equipo para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y reafirmaremos el compromiso de nuestra firma con Latinoamérica”.