Ahorros en las Afores alcanzarán 34% del PIB en el 2030: Consar

Los ahorros en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) alcanzarán el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2030, esto debido al incremento gradual de las aportaciones obligatorias, estimó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En el marco de su 32 aniversario, la Consar explicó que el incremento gradual de las aportaciones patronales permitirá que un mayor volumen de recursos ingrese a las cuentas individuales administradas por las Afores.

“Como resultado, se estima que para 2030 los activos del SAR alcanzarán cerca de 34% del PIB, duplicando los recursos administrados en 2024”, afirmó.

Recordó que actualmente, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra 9 billones de pesos, “equivalentes a cerca de una cuarta parte del PIB”.

“El dato que mejor refleja su fortaleza es que 58.5% de los recursos administrados provienen de los rendimientos netos de comisiones, es decir, por cada dos pesos que hoy integran las cuentas individuales, más de un peso fue generado por las inversiones de las Administradoras”, dijo.

La Consar aseguró que desde su creación, ha impulsado un marco regulatorio que promueve una “competencia sana” entre las Afores, además de que el SAR ha experimentado una transformación significativa en los últimos años que ha fortalecido dicha competencia.

Destacó que uno de los cambios que mayor beneficio económico ha generado a los trabajadores ha sido la reducción sostenida de las comisiones que cobran las Afores, al establecer un nuevo mecanismo para determinarlas.

Con dicho cambio, detalló, la comisión promedio cobrada por las Afores pasó de 1.9% sobre los saldos acumulados en 2008 a 0.54% en el 2026.

“Se estima que los beneficios acumulados derivados de la reducción en 2022 ascenderán a 214,00 millones de pesos hacia 2031”, indicó la Consar.

Finalmente, la Consar prometió que seguirá fortaleciendo la regulación y supervisión del SAR, aunque reiteró que las decisiones más importantes en torno a las Afores corresponden a cada trabajador.