Edomex, la entidad más participativa en “Sí al Desarme, Sí a la Paz”; la ciudadanía intercambió 2,766 armas por dinero en efectivo

El Estado de México ha sido la entidad en donde la ciudadanía ha participado más en la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, debido a que la ciudadanía ha intercambiado, de forma anónima y voluntaria, 2 mil 766 armas por dinero en efectivo

Así lo expresó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar el informe de Atención a las Causas que Generan la Violencia.

Resaltó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se ha realizado en 54 municipios de la entidad, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica, así como los gobiernos estatal y municipales.

Comentó que en el Estado de México se tiene una Mesa de Paz, que encabeza la gobernadora Delfina Gómez, y participan en ella representantes de las Fuerzas Armadas. Esta Mesa ha sesionado 440 ocasiones.

Asimismo, se tienen las Mesas de Paz Regionales que se reúnen de manera itinerante en las 32 zonas. Estas han efectuado 14 mil 517 sesiones. En total las Mesas generaron 932 en favor de la población mexiquense.

La funcionaria federal comentó que en el estado se desarrollaron mil 255 Jornadas por la Paz, con la participación activa de más de 400 mil personas, en su mayoría niñas, niños, y jóvenes.

“A través de estas jornadas se efectuaron Jornadas de Tequio, Bailes por la Paz, Coro por la Paz, Balón por la Paz, convite cultural, jornadas deportivas, rodadas ciclistas, talleres de prevención de las violencias”, dijo.

Además, en las visitas casa por casa, las personas servidoras públicas registran las necesidades de la población, identifican y canalizan a jóvenes en contexto de vulnerabilidad; atienden a las familias, detectan víctimas de violencia con respuestas inmediatas, determinan espacios comunitarios inseguros.

La secretaria de Gobernación señaló que, en mayo de este año, encabezados por la gobernadora, se instalaron 100 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales.

Puntualizó que por instrucciones de la Presidenta, las acciones en favor de la juventud se fortalecen mediante los programas “Jóvenes Unen al Barrio” y “Jóvenes Transformando México”.

Para las y los jóvenes se construirán tres nuevos bachilleratos, 26 nuevos bachilleratos nacionales “Margarita Maza”; se ampliarán tres planteles de bachillerato tecnológico y se construirán 10 Centros Comunitarios “México Imparable”, en diversos municipios.

En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), añadió, se efectuaron jornadas nacionales de tequios en espacios deportivos, la Jornada Nacional de Futbol por las Juventudes, así como torneo de cascaritas y dominadas.