Lectura 1:00 min
Copa Mundial de Futbol: Los países que han ganado más veces
España logró su segundo título en el Mundial de Futbol 2026, pero Argentina ha sido vencedor en tres ocasiones.
La selección española de futbol logró vencer a la albiceleste para coronarse como ganador del Mundial 2026 y así obtener su segunda victoria en esta competencia deportiva internacional.
La primera vez fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotaron a Países Bajos 1-0 en el tiempo extra; en esta ocasión, también en el mismo tiempo, colocaron la misma puntuación frente a Argentina.
Sin embargo, el subcampeón del Mundial de Futbol 2026 tiene más trofeos que el vencedor de hoy; la Selección de Argentina cuenta con tres campeonatos, colocándose como una de las ocho naciones que han vencido en el Mundial de Futbol.
De 1930 a 2026, Brasil (5) destaca en primer lugar, seguida de Alemania e Italia (4 cada una); España, Francia y Uruguay tienen dos copas cada una e Inglaterra una; México no figura en el conteo.