La selección española de futbol ⁠logró vencer a la albiceleste para coronarse como ganador del Mundial 2026 y así obtener su segunda victoria en esta competencia deportiva internacional.

La primera vez fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotaron a Países Bajos 1-0 en el tiempo extra; en esta ocasión, también en el mismo tiempo, colocaron la misma puntuación frente a Argentina.

Sin embargo, el subcampeón del Mundial de Futbol 2026 tiene más trofeos que el vencedor de hoy; la Selección de Argentina cuenta con tres campeonatos, colocándose como una de las ocho naciones que han vencido en el Mundial de Futbol.

De 1930 a 2026, Brasil (5) destaca en primer lugar, seguida de Alemania e Italia (4 cada una); España, Francia y Uruguay tienen dos copas cada una e Inglaterra una; México no figura en el conteo.