Toyota GR Yaris Aero Performance Package ya está en México: su kit aerodinámico mejora su dinámica

El Toyota GR Yaris se ha convertido en un clásico moderno gracias a su ADN heredado directamente del WRC. En México lleva varios años como objeto de deseo entre los entusiastas y ahora la marca sube la apuesta con una variante más extrema: el Toyota GR Yaris Aero Performance Package, que llega con un kit aerodinámico enfocado en mejorar su desempeño. Estos son todos sus detalles.

¿Qué incluye el kit aerodinámico del GR Yaris Aero Performance Package?

Toyota GR Yaris Aero Performance Package

El corazón de esta versión es su paquete aerodinámico, diseñado para mejorar el flujo de aire y aumentar la estabilidad a altas velocidades. Se compone de:

Lip frontal para dirigir mejor el aire en el frente.

para dirigir mejor el aire en el frente. Alerón trasero de ángulo variable , que permite aumentar la carga aerodinámica o reducirla ligeramente según la necesidad.

, que permite aumentar la carga aerodinámica o reducirla ligeramente según la necesidad. Nuevas tomas de aire en el cofre .

. Salpicaderas delanteras rediseñadas.

rediseñadas. Fascia trasera específica.

Ficha técnica del Toyota GR Yaris Aero Performance Package

Toyota GR Yaris Aero Performance Package

Más allá del kit aerodinámico, el GR Yaris mantiene la mecánica que lo hizo famoso:

Motor turbo de 3 cilindros y 1.6 litros

296 hp y 295 lb-pie de par

Caja manual de seis velocidades

0 a 100 km/h en 5.2 segundos

Velocidad máxima de 230 km/h

Tracción integral GR-Four

Selector de modos de manejo

Suspensión independiente en ambos ejes

Por dentro, el GR Yaris Aero Performance Package conserva su ambiente deportivo y tecnología a bordo, con los elementos que ya conocíamos en variantes anteriores, por ejemplo:

Pantalla central de 7” con Apple CarPlay y Android Auto

Cuadro de instrumentos digital de 12.3”

Asientos deportivos

Y demás elementos característicos del GR Yaris

Toyota GR Yaris Aero Performance Package

A nivel de seguridad integra la suite completa Toyota Safety Sense, con asistencias como:

Freno autónomo de emergencia

Luces altas automáticas

Mantenimiento de carril

Control de velocidad crucero adaptativo

Entre otras asistencias avanzadas a la conducción

Toyota GR Yaris Aero Performance Package: precio en México

El Toyota GR Yaris Aero Performance Package ya está disponible en México con un precio de $898,200 pesos.