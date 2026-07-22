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Toyota GR Yaris Aero Performance Package ya está en México: su kit aerodinámico mejora su dinámica
Te contamos su precio, detalles y ventajas de su nuevo kit aerodinámico.
El Toyota GR Yaris se ha convertido en un clásico moderno gracias a su ADN heredado directamente del WRC. En México lleva varios años como objeto de deseo entre los entusiastas y ahora la marca sube la apuesta con una variante más extrema: el Toyota GR Yaris Aero Performance Package, que llega con un kit aerodinámico enfocado en mejorar su desempeño. Estos son todos sus detalles.
¿Qué incluye el kit aerodinámico del GR Yaris Aero Performance Package?
El corazón de esta versión es su paquete aerodinámico, diseñado para mejorar el flujo de aire y aumentar la estabilidad a altas velocidades. Se compone de:
- Lip frontal para dirigir mejor el aire en el frente.
- Alerón trasero de ángulo variable, que permite aumentar la carga aerodinámica o reducirla ligeramente según la necesidad.
- Nuevas tomas de aire en el cofre.
- Salpicaderas delanteras rediseñadas.
- Fascia trasera específica.
Ficha técnica del Toyota GR Yaris Aero Performance Package
Más allá del kit aerodinámico, el GR Yaris mantiene la mecánica que lo hizo famoso:
- Motor turbo de 3 cilindros y 1.6 litros
- 296 hp y 295 lb-pie de par
- Caja manual de seis velocidades
- 0 a 100 km/h en 5.2 segundos
- Velocidad máxima de 230 km/h
- Tracción integral GR-Four
- Selector de modos de manejo
- Suspensión independiente en ambos ejes
Por dentro, el GR Yaris Aero Performance Package conserva su ambiente deportivo y tecnología a bordo, con los elementos que ya conocíamos en variantes anteriores, por ejemplo:
- Pantalla central de 7” con Apple CarPlay y Android Auto
- Cuadro de instrumentos digital de 12.3”
- Asientos deportivos
- Y demás elementos característicos del GR Yaris
A nivel de seguridad integra la suite completa Toyota Safety Sense, con asistencias como:
- Freno autónomo de emergencia
- Luces altas automáticas
- Mantenimiento de carril
- Control de velocidad crucero adaptativo
- Entre otras asistencias avanzadas a la conducción
Toyota GR Yaris Aero Performance Package: precio en México
El Toyota GR Yaris Aero Performance Package ya está disponible en México con un precio de $898,200 pesos.