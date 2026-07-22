Separación de cuentas afore: cómo recuperar tus aportaciones cuando se mezclan

La similitud de datos entre dos personas o errores al registrar a un trabajador formal pueden provocar que las aportaciones de distintos trabajadores se mezclen en una sola cuenta individual. Para esos casos existe el trámite de separación de cuentas, que permite garantizar que cada persona reciba los recursos que le corresponden.

La separación de cuentas es el procedimiento para identificar y separar las aportaciones de trabajadores que quedaron mezcladas en una misma Cuenta Individual. De este modo, cada trabajador recupera la titularidad de sus recursos y los protege, explicó Gerardo Chavarría, Gerente de Iniciativas de Negocio de Afore SURA.

¿Cuándo procede la separación de cuentas?

La separación de cuentas se realiza principalmente cuando dos trabajadores comparten el mismo Número de Seguridad Social (NSS) o CURP por causas como:

Homonimia: nombres y apellidos idénticos o muy similares que derivan en la asignación del mismo NSS.

nombres y apellidos idénticos o muy similares que derivan en la asignación del mismo NSS. Invasión por un tercero: uso del mismo NSS por error.

uso del mismo NSS por error. Invasión por beneficiario: cuando dos familiares cotizan con el mismo NSS.

Señales de que necesitas solicitarla

Regístrate en la afore de tu preferencia y revisa tus estados de cuenta. Solicita tu estado de cuenta en la app o portal si aún no lo recibes. Verifica:

Que tus datos personales y los del patrón sean correctos.

y los del patrón sean correctos. Que las aportaciones correspondan a tus salarios reales .

. Que las semanas cotizadas coincidan con tu historial laboral.

Si detectas aportaciones inusuales, salarios incorrectos o semanas faltantes, es posible que tus recursos estén siendo depositados en otra cuenta.

Cómo solicitar la separación de cuentas

1. Ten tu Expediente de Identificación actualizado en tu afore.

2. Si eres afiliado al IMSS:

Acude a la Subdelegación del IMSS correspondiente y solicita el formato de Certificación de Regularización y/o Corrección de Datos Personales.

Lleva a tu Afore: identificación oficial, CURP, el Formato de Certificación de Regularización emitido por el IMSS y comprobantes de pago emitidos por tus patrones.

3. Si eres afiliado al ISSSTE:

Presenta el documento que acredite la titularidad de los recursos de tu cuenta individual.

4. Si eres beneficiario:

Además presenta acta de defunción del titular, tu identificación oficial y el documento que te acredite como beneficiario.

Trámite y tiempos

Tu afore generará un expediente con tus datos biométricos y tramitará la solicitud. En un plazo de cinco días hábiles posteriores a la conclusión del proceso recibirás una notificación sobre si procedió. El tiempo máximo de resolución es de 30 días hábiles.

¿Por qué es importante hacerlo?

La separación de cuentas asegura que los recursos queden exclusivamente a nombre del trabajador correspondiente y facilita futuros trámites de retiro. Por eso es clave revisar periódicamente los estados de cuenta de la afore y corregir cualquier error a tiempo, recomienda Gerardo Chavarría.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx