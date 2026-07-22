La CFE firma alianza con Cubico para proyectos renovables e inversión de 1,000 millones de dólares

La firma de ⁠energía renovable Cubico Sustainable Investments anunció este miércoles la firma de un acuerdo de alianza ⁠estratégica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar proyectos renovables con una capacidad total de 578 megavatios de corriente alterna (MWac) en México.

El acuerdo incluye cinco proyectos adjudicados a Cubico bajo el esquema de inversión mixta de la CFE y contempla además 175.7 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento en baterías durante tres horas, equivalentes a 500 MWh.

La alianza tendrá una vigencia de 25 años.

Cubico, uno de los principales proveedores de energía renovable de propiedad privada del mundo, dijo en un comunicado que la asociación público-privada permitirá movilizar cerca de 1,000 millones de dólares en ⁠inversiones para nueva infraestructura energética ⁠y contribuirá a ⁠fortalecer la seguridad energética y atender el crecimiento de ⁠la demanda eléctrica en el país.

Los proyectos estarán ubicados en los estados Tamaulipas, Nuevo León y Campeche, así como en la península de Yucatán.

La construcción del primer proyecto, Altamira Solar, comenzaría en diciembre de 2026, mientras ⁠que los cuatro restantes iniciarían obras en el segundo trimestre de 2027.