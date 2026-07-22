Subregistro de salarios ante el IMSS deja merma de recaudación por 500,000 millones de pesos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que el subregistro del Salario Base de Cotización en el sector patronal genera una reducción en los ingresos por cuotas obrero-patronales, que superan los 500,000 millones de pesos anuales, factor que detonará actos de fiscalización a las empresas, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos 2025-2026, entregado al Poder Legislativo en cumplimiento de la normativa para transparentar el balance del organismo.

El documento detalla en el apartado de entorno económico que la simulación en las declaraciones patronales, mediante la inscripción de trabajadores con percepciones inferiores a las entregadas en la práctica respecto al promedio registrado de más de 580 pesos diarios, impacta la base de recaudación que sostiene a más de 22 millones de puestos de trabajo formales.

La Dirección de Incorporación y Recaudación estableció en el reporte que el fondeo de las reservas depende de la correspondencia entre las remuneraciones del mercado y las registradas en los sistemas de seguridad social, toda vez que las cuotas representan más del 70% de los ingresos operativos totales del organismo.

Para cerrar la brecha recaudatoria, el organismo proyecta una estrategia de inspección orientada a la corrección de las omisiones de las compañías, tras haber recuperado más de 20,000 millones de pesos mediante gestiones de cobro y aclaración patronal.

Los procedimientos abarcan la emisión de requerimientos de pago y la determinación de capitales constitutivos para recuperar los fondos no ingresados a las cuentas institucionales a causa de la elusión salarial.

De acuerdo con el capítulo sobre la evolución del aseguramiento, el Instituto identificó variaciones estadísticas en la composición salarial que obligan a implementar modelos de revisión de datos.

Las acciones de auditoría se concentran en ejecutar cruces de información con las autoridades tributarias para detectar razones sociales que reportan sueldos de registro básico y dispersan el resto de la remuneración a través de esquemas no integrados a la nómina cotizable.

El análisis remitido a los senadores precisa que la subcotización disminuye el flujo de efectivo destinado al Seguro de Enfermedades y Maternidad, ramo que presenta un déficit operativo acumulado, y distorsiona el cálculo para el pago de prestaciones.

Los datos del informe reflejan que esta práctica afecta el financiamiento de los subsidios por incapacidad y la proyección de las pensiones, renglones que exigen suficiencia presupuestal sostenida.