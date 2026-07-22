Plan México implica aumento de electricidad del doble de la que se considera oficialmente: IMCO

El Plan México demanda una expansión del sistema eléctrico del doble que la prevista en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025-2039 de la Secretaría de Energía, lo que exige acelerar las metas y acciones para el crecimiento de la capacidad de generación eléctrica en el país.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el crecimiento económico, alcanzar las metas de crecimiento del Plan México implicaría una demanda de electricidad 10.1% superior a la que se considera en la planeación oficial hacia 2030.

Esa diferencia equivale a 11.9 gigawatts adicionales de capacidad de generación, lo que evidencia que la infraestructura actualmente prevista no sería suficiente para respaldar esa trayectoria de crecimiento.

"La planeación eléctrica vigente no crece al ritmo que exige el Plan México. Entre 2026 y 2030, el PLADESE estima un crecimiento promedio anual del consumo de electricidad de 2.5%, mientras que una trayectoria compatible con las metas del Plan México requeriría un crecimiento de 4.5% anual, casi el doble", aseveró el IMCO en su análisis, "como resultado, la demanda de electricidad hacia 2030 superaría en 10.1% la prevista en el escenario base del PLADESE".

Así que esta brecha implica que México tendría que acelerar las inversiones en generación, transmisión y almacenamiento para evitar que la disponibilidad de electricidad se convierta en un obstáculo para el crecimiento económico, muestra el IMCO.

Por lo tanto, frente a las necesidades de infraestructura eléctrica para sostener la meta de crecimiento económico del Plan México, es necesario: acelerar la expansión de la infraestructura eléctrica con énfasis en la red de transmisión y en nueva capacidad de generación de bajas emisiones.

Además, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben priorizar las inversiones que eliminen los cuellos de botella de la Red Nacional de Transmisión y permitan incorporar oportunamente la nueva capacidad de generación, tanto pública como privada.

También es necesario dar certidumbre a la inversión privada y acelerar el desarrollo de nueva capacidad eléctrica. La Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y las demás autoridades competentes deben agilizar los procesos de autorización y establecer plazos claros para el otorgamiento de permisos.

Así mismo, recomendó reducir la incertidumbre regulatoria facilitará el financiamiento y la entrada de operación de los proyectos que el sistema requiere hacia 2030. También bajar el subejercicio de la inversión pública en infraestructura eléctrica.

La CFE debe fortalecer la programación y ejecución del gasto, especialmente en proyectos de transmisión, y publicar indicadores de avance físico y financiero que permitan dar seguimiento al ejercicio de los recursos.

"Ejecutar oportunamente el presupuesto aprobado es tan importante como ampliar los recursos destinados a la expansión del sistema eléctrico", concluyó, "la viabilidad del Plan México dependerá de que la expansión de la infraestructura eléctrica se adapte a la política industrial. Un sistema eléctrico saturado restringe el crecimiento económico del país".