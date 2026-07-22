Consolida Felipe Macías colaboración internacional con Las Rozas de Madrid, España

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, recibió en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, al alcalde de Las Rozas de Madrid, España, José de la Uz, con el propósito de fortalecer la colaboración institucional e intercambiar experiencias y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de ambas ciudades.

“Esto es Querétaro, una ciudad que abre sus puertas para el mundo, que da oportunidades a su gente. Hemos buscado siempre que las relaciones internacionales hagan que las familias queretanas, incluso de las zonas que más necesidades tienen, puedan ser precisamente, quienes accedan a las oportunidades”, expresó el alcalde.

Destacó que Querétaro comparte con Las Rozas una visión de futuro enfocada en el desarrollo ordenado, la calidad de vida, la paz y la estabilidad. Además, señaló que el Municipio mantiene una política de apertura al mundo para construir alianzas que generen mayores oportunidades para las y los queretanos.

Añadió que el intercambio internacional permite conocer modelos exitosos de gobierno y adaptar experiencias que fortalezcan las políticas públicas, con especial atención en la creación de oportunidades para las familias.

El alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, reconoció el liderazgo del Municipio de Querétaro en el país y agradeció la hospitalidad recibida durante su visita. Asimismo, expresó su interés por ampliar la cooperación entre ambas ciudades mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo y bienestar de sus habitantes.