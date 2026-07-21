México entra al Top 10 del ranking FIFA; Quiñones y "Piojo" Alvarado, entre los mejores del Mundial 2026

La histórica participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 ya tiene un nuevo reconocimiento. Tras alcanzar los Octavos de Final y registrar una de sus mejores actuaciones en la historia de los Mundiales, el Tricolor ascendió cuatro posiciones en la más reciente actualización del ranking de la FIFA para ubicarse en el décimo lugar del mundo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre inició el torneo en el puesto 14 de la clasificación internacional, pero su desempeño durante el certamen le permitió regresar al grupo de las diez mejores selecciones del planeta, además de consolidarse como la mejor selección de la Concacaf y la tercera del continente americano, solo por detrás de Argentina y Brasil.

Una actuación histórica impulsa a México

El ascenso en el ranking llega después de que México protagonizara una de las campañas más destacadas de su historia en Copas del Mundo.

El Tricolor consiguió cuatro victorias, ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, firmó una fase de grupos perfecta con nueve puntos y terminó invicto en defensa durante sus primeros cuatro encuentros.

Además, logró un hecho inédito en cuatro décadas al ganar un partido de eliminación directa gracias al triunfo por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le permitió avanzar a los Octavos de Final, donde fue eliminado por Inglaterra en un intenso encuentro que terminó 3-2.

Con estos resultados, México finalizó oficialmente en la novena posición del Mundial 2026, al convertirse en el mejor equipo entre los eliminados en Octavos de Final.

México entra al Top 10 de la FIFA

La actualización del ranking coloca a México en el décimo puesto con un lugar entre las principales potencias del futbol internacional.

El Top 10 quedó conformado por:

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Marruecos

Portugal

Bélgica

Países Bajos

México

Con este resultado, la Selección Mexicana vuelve a instalarse entre las mejores selecciones del mundo después de un Mundial que marcó un punto de inflexión para el proyecto encabezado por Javier Aguirre y que ahora continuará Rafael Márquez.

Los jugadores que marcaron el Mundial de México

Dos jugadores de la Selección Mexicana se instalarón en el top 10 de mejores jugadores del Mundial 2026. Roberto el “Piojo” Alvarado, se colocó en el top de asistencias, en el puesto 7, con tres asistencias en los cinco partidos que disputó el Tri, por debajo de los franceses Michael Olise, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Julián Quiñones por su parte se metió en el top de goleadores del torneo en el puesto 9, por arriba del semifinalista Harry Kane.

El desempeño colectivo estuvo acompañado por actuaciones individuales que fueron determinantes para la mejor participación mexicana en una Copa del Mundo en varios años.

El delantero Julián Quiñones fue la principal figura del equipo al marcar cuatro goles durante el torneo, igualando el récord de Luis Hernández y Javier "Chicharito" Hernández como máximos anotadores mexicanos en una sola edición mundialista.

En el mediocampo destacó Erik Lira, se convirtió en el responsable del equilibrio y estrategia del partido, mientras que el joven Gilberto Mora, de apenas 17 años, confirmó su proyección internacional con actuaciones sobresalientes.

En defensa, Johan Vásquez fue el líder de la zaga durante gran parte del campeonato, respaldado por la experiencia de César Montes, mientras que el arquero Raúl Rangel mantuvo su portería invicta durante los primeros cuatro partidos del torneo.

En ataque, Raúl Jiménez respondió como referente ofensivo al anotar su primer gol en una Copa del Mundo y convertirse en una pieza clave durante la fase eliminatoria.

España recupera el liderato del ranking FIFA

El ranking también dejó cambios en la parte alta de la clasificación mundial. España recuperó el primer lugar tras conquistar la Copa del Mundo 2026 con una victoria de 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el estadio de New York/New Jersey.

La selección dirigida por Luis de la Fuente alcanzó los 1,995.88 puntos y desplazó a Argentina al segundo puesto, mientras que Francia completó el podio. Por su parte, Noruega protagonizó el ascenso más importante de la clasificación al escalar doce posiciones y ubicarse en el lugar 19 después de convertirse en una de las revelaciones del torneo.