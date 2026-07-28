Localizar afore sólo con nombre: el reto de 17.5 millones de cuentas sin titular reconocido

Andrea trabaja como asesora en una Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore). Recientemente, el gobierno asignó a su oficina un grupo de personas que no habían elegido una administradora. A ella le toca localizar a estas personas sólo con su nombre. ¿La razón? La identificación del titular se vuelve compleja cuando los datos no están completos, tienen errores o no están actualizados.

En México, 17.5 millones de personas no saben o no han reconocido que tienen una cuenta afore, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lo que significa que no reciben sus estados de cuenta y podrían perder el control de su ahorro para el retiro.

El problema: millones de cuentas “sin dueño reconocido”

De acuerdo con la Consar, existen 17.5 millones de cuentas en afores no reconocidas por los trabajadores.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore) han estimado que este universo de cuentas no reconocidas concentra cerca de 200,000 millones de pesos sin ser reclamados.

Esto no significa que el dinero “desaparezca”, pero sí que muchas personas ven limitado su acceso a ingresos destinados a financiar la vejez, invalidez o fallecimiento, como advierte la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

¿Por qué tantas personas no saben que tienen afore?

1. Asignación automática

Cuando un trabajador no elige afore, el sistema le asigna una de manera automática. Muchos nunca reciben una notificación clara o no vinculan ese registro con su empleo formal.

2. Rotación laboral y jóvenes

De las cuentas “abandonadas” o no reconocidas, 53% corresponde a jóvenes entre 15 y 35 años, un grupo con mayor rotación laboral y menor seguimiento a trámites de retiro.

3. Datos incompletos o desactualizados

Nombres con errores ortográficos, domicilios antiguos, correos que ya no existen o NSS mal capturados complican la identificación. En esos casos, las afore intentan localizar al titular incluso solo con su nombre completo.

4. Falta de educación financiera

Diversos reportes señalan que el desconocimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es generalizado; hay quienes ni siquiera saben qué es una afore.

¿Cómo identifica una afore al titular de una cuenta “extraviada”?

El documento Cuentas individuales no identificadas y beneficios de pensión no reclamados: algunas experiencias en países FIAP explica que, en México, las afore siguen procedimientos regulados por la Consar y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR).

Los principales mecanismos de identificación incluyen:

Cruce de información con bases de datos nacionales : Las Afore contrastan la información de la Base de Datos Nacional SAR con el Catálogo Nacional de Asegurados (CANASE) del IMSS, el Registro Nacional de Población (Renapo) para validar la CURP, y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del SAT. Esto permite confirmar la identidad mediante el Número de Seguridad Social (NSS) o la CURP.

: Las Afore contrastan la información de la Base de Datos Nacional SAR con el Catálogo Nacional de Asegurados (CANASE) del IMSS, el Registro Nacional de Población (Renapo) para validar la CURP, y el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. Esto permite confirmar la identidad mediante el (NSS) o la CURP. Notificaciones directas : Se envían estados de cuenta cuatrimestrales al domicilio o correo registrado. Si los datos no son actuales, las administradoras intentan contactar al trabajador vía SMS, llamadas telefónicas o correos alternativos, utilizando datos proporcionados por los empleadores o institutos de seguridad social.

: Se envían estados de cuenta cuatrimestrales al domicilio o correo registrado. Si los datos no son actuales, las administradoras intentan contactar al trabajador vía SMS, llamadas telefónicas o correos alternativos, utilizando datos proporcionados por los empleadores o institutos de seguridad social. Herramientas de consulta pública y biometría : A través del sistema telefónico SARTEL, portales en línea y la aplicación Afore Móvil, los trabajadores pueden localizar su cuenta con su NSS o CURP. La app permite además actualizar el expediente de identificación electrónico, que incluye huellas digitales, reconocimiento facial y de voz para confirmar la identidad de forma segura.

: A través del sistema telefónico SARTEL, portales en línea y la aplicación Afore Móvil, los trabajadores pueden localizar su cuenta con su NSS o CURP. La app permite además actualizar el expediente de identificación electrónico, que incluye huellas digitales, reconocimiento facial y de voz para confirmar la identidad de forma segura. Unificación de cuentas : Si un trabajador tiene registros duplicados por haber cotizado en distintos institutos (IMSS o ISSSTE), las Afore coordinan con procesar para unificar toda la información en una sola cuenta individual, basándose en documentos oficiales y el NSS.

: Si un trabajador tiene registros duplicados por haber cotizado en distintos institutos (IMSS o ISSSTE), las Afore coordinan con procesar para unificar toda la información en una sola cuenta individual, basándose en documentos oficiales y el NSS. Expediente de Identificación Electrónico (EIE): Desde 2015, es obligatorio generar este expediente que contiene datos personales, fotografía, videograbación y datos biométricos. Actualmente, existen aproximadamente 37 millones de cuentas con este expediente y 35 millones con registros biométricos, lo que facilita la identificación para cualquier trámite.

¿Cómo localizar tu afore? (Guía paso a paso)

Si has trabajado en formalidad, puedes averiguar en minutos dónde está tu cuenta de ahorro para el retiro:

SARTEL (teléfono). Llama sin costo al 55 1328-5000. Proporciona tu NSS (si cotizas al IMSS) o tu CURP (si cotizas al ISSSTE). AforeWeb (portal oficial). Entra a https://www.aforeweb.com.mx/. Selecciona la opción “¿No recuerdas en qué Afore estás?”. Ingresa tu NSS o CURP y un correo electrónico. Recibirás la información en tu bandeja de entrada. App AforeMóvil. Descarga la app oficial de la Consar (disponible para iOS y Android). Consulta con tu NSS o CURP y una identificación oficial. Puedes actualizar tu expediente de identificación electrónico. e-SAR (alternativa). Ingresa a e-sar.com.mx. Elige la opción “Localiza tu afore. Captura tu CURP o NSS y sigue las instrucciones.

¿Tienes alguna duda? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx