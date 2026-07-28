La inflación persistentemente alta seguirá lastrando la economía mundial, según encuesta; revisan previsiones al alza

La posibilidad de que la inflación se mantenga elevada en la economía mundial es cada vez mayor, según una encuesta de Reuters realizada a casi 500 economistas, la mayoría de los cuales revisaron al alza sus previsiones de inflación y a la baja las de crecimiento, mientras la guerra en Medio Oriente entra en su quinto mes sin que se vislumbre un final.

La encuesta se llevó a cabo en un momento en el que las hostilidades se habían interrumpido brevemente, antes de que Estados Unidos (EU) reanudara de nuevo su campaña de bombardeos e Irán atacara objetivos en la región, lo que sugiere que una situación que ya se estaba deteriorando podría empeorar aún más en los próximos meses.

Los últimos acontecimientos, que hasta ahora no han alterado las previsiones de crecimiento mundial para este año y el próximo, pueden suponer un reto aún mayor para muchos de los principales bancos centrales, que ya llevaban años intentando sin éxito reducir la inflación hasta el nivel objetivo.

Los economistas encuestados por Reuters entre el 29 de junio y el 27 de julio revisaron al alza sus previsiones de inflación para este año en 39 de las 50 principales economías con respecto a abril, y muchos de ellos citaron los efectos de la guerra. También rebajaron las estimaciones de crecimiento para 32 de ellas.

La proporción fue más o menos la misma en cuanto a las previsiones de inflación para el próximo año, con 37 revisiones al alza. Sin embargo, hubo menos revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento, concretamente 21.

Las hostilidades en una región crucial para el suministro mundial de petróleo hicieron que los precios del crudo volvieran a superar brevemente los 100 dólares por barril la semana pasada. Aunque los precios de la energía se moderaron después de que Washington suspendiera el sábado su campaña de ataques aéreos de dos semanas contra Irán, el petróleo sigue 20% por encima de los niveles anteriores al inicio de la guerra a finales de febrero.

“Probablemente, el mercado y algunos de nuestros colegas estén subestimando la persistencia de la inflación”, dijo Claudio Irigoyen, director global de economía de Bank of America Research, quien calificó el impacto inicial de la guerra como “una leve crisis estanflacionaria”.

“Las perspectivas de inflación dependen hoy en día de un factor importante: la guerra de Irán, ya que el precio del petróleo puede seguir subiendo. ¿Llegará a los 120 o a los 150 dólares? Nadie lo sabe, pero no creo que se produzca una reducción significativa de los precios del petróleo”, añadió Irigoyen.

Se revisaron al alza las previsiones de inflación para 17 de las 21 economías avanzadas analizadas, lideradas por las revisiones de los países europeos, Australia y Nueva Zelanda, aunque los cambios fueron en su mayoría marginales.

Los rendimientos de los bonos del Estado (sensibles a las expectativas de inflación) también hacen sonar las alarmas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúan cerca de su nivel más alto desde que Donald Trump asumió la presidencia de EU para su segundo mandato, a pesar de los tres recortes de tasas de interés que se han producido desde entonces.

La gran brecha del crecimiento

El gasto relacionado con la Inteligencia Artificial (IA), que asciende a cientos de miles de millones de dólares, contribuye a que unas pocas economías crezcan con fuerza y ha mantenido estables las previsiones de crecimiento mundial en múltiples encuestas trimestrales. La mediana apunta a un crecimiento de 2.9% este año y de 3.1% en el 2027, sin cambios respecto a abril.

“Sería interesante ver en qué situación se encontraría la economía mundial si no contáramos con esta ola de inversión de las grandes empresas tecnológicas en IA. Sospecho que estaríamos hablando de una economía mucho más débil a nivel mundial, no sólo en EU”, mencionó Douglas Porter, economista jefe de BMO Capital Markets.

Las previsiones de crecimiento para las dos mayores economías del mundo, EU y China, que lideran el auge de la inversión en IA, se mantuvieron sin cambios respecto a 2.2% y 4.6% previstos hace tres meses, respectivamente.

Corea del Sur y Taiwán, que se benefician de la ola de la IA, lideraron las revisiones al alza de las previsiones del Producto Interno Bruto para el 2026.

“Un punto positivo en muchas economías asiáticas, especialmente en Corea y Taiwán, es la inversión relacionada con la IA”, señaló Frederic Neumann, economista jefe para Asia de HSBC.

“Sin embargo, si se analiza con un poco más de detenimiento, se observa que, tras la fachada, la estructura es algo más frágil de lo que parece a simple vista. Gran parte de la actividad está impulsada, de forma impresionante e implacable, por el auge del hardware de IA, pero se trata de un auge con una base muy limitada, que beneficia a unos pocos y enmascara el estancamiento en otros ámbitos”.

Casi todas las demás economías sufrieron una revisión a la baja para el 2026, encabezadas por Kuwait, Baréin, Catar y Arabia Saudí, cuyas economías se han visto directamente afectadas por el conflicto en la región. Se espera que esas economías se recuperen el año que viene.

Se espera que la economía de la zona euro crezca 0.5% este año, casi la mitad de 0.9% previsto en abril, pero se pronostica que se duplicaría con creces hasta alcanzar 1.2% en el 2027.